Domenica ecologica 17 novembre 2024: città e orari

La scorsa settimana c’è stata quella di Roma, che ne prevede una al mese, ma il 17 novembre 2024 le domeniche ecologiche continuano in altre città d’Italia. Del resto, con l’approssimarsi dell’inverno, questo è il periodo in cui maggiormente si concentrano gli agenti inquinanti dell’aria, spingendo gli amministratori locali a programmare giornate di blocco totale del traffico per limitare gli effetti dello smog. Che tu sia d’accordo o meno con l’istituzione della domenica ecologica, continua a leggere per conoscere il calendario del weekend.

DOMENICA ECOLOGICA A PARMA

Domenica 17 novembre 2024 a Parma c’è la domenica ecologica con limitazioni al traffico dalle 8:30 alle 18:30, entro l’anello delle tangenziali. Durante la giornata non possono circolare:

veicoli alimentati a benzina fino a Euro 2 compreso;

veicoli alimentati diesel fino a Euro 5 compreso

veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina fino a Euro 1 compreso;

ciclomotori e motocicli fino a Euro 1 compreso.

Sono previste alcune deroghe che riguardano, tra gli altri, gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car pooling), i veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare e i veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico.

DOMENICA ECOLOGICA A RAVENNA

Anche a Ravenna il 17 novembre è in calendario la domenica ecologica, nell’ambito delle misure di regolazione della circolazione veicolare contro l’inquinamento atmosferico. Dalle 8:30 alle 18:30 sono pertanto in vigore le limitazioni abitualmente vigenti all’interno del centro abitato di Ravenna dal lunedì al venerdì durante l’inverno, cioè il divieto di circolazione per i veicoli a benzina fino a Euro 2 compreso e diesel fino a Euro 4 compreso, a metano-benzina e gpl-benzina fino a Euro 1 compreso e ciclomotori e motocicli fino a Euro 1 compreso, alle quali si aggiunge il divieto di circolazione per i diesel Euro 5.

DOMENICA ECOLOGICA A MESTRE (VE)

Il 17 novembre a Mestre, che fa parte del Comune di Venezia, è in programma la domenica ecologica con conseguente blocco del traffico nel centro città. In particolare il provvedimento prevede il blocco della circolazione dei veicoli a motore dalle ore 8:30 alle ore 18:30 nell’area delimitata dalla tangenziale A57, dal raccordo autostradale compreso tra l’uscita Marghera e il cavalcaferrovia di Mestre, dalla S.R. 11, da San Giuliano (via Orlanda nel tratto tra gli svincoli in località San Giuliano e l’innesto alla S.R. 14) e da via Martiri della Libertà, con istituzione del divieto di transito. È ammesso solamente il transito per raggiungere alcune aree di parcheggio (elenco qui).

I veicoli alimentati a GPL o a metano che utilizzino per la circolazione solo GPL o il metano, i veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi, i veicoli del car sharing e i taxi e i veicoli in servizio di noleggio con conducente e senza conducente sono derogati dal divieto di circolazione. Qui l’ordinanza comunale con la lista completa dei veicoli che usufruiscono della deroga.

DOMENICA ECOLOGICA A SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

Domenica 17 novembre anche a San Donà di Piave tornano le domeniche ecologiche senza auto in centro città, iniziativa regionale facente parte delle misure dell’Accordo di bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria. I veicoli devono restare fermi dalle ore 8:30 alle ore 18:30. Per maggiori informazioni puoi leggere l’ordinanza della Polizia locale con indicate tutte le deroghe, la planimetria che indica la zona di interdizione alle auto e il modulo per la circolazione in deroga all’ordinanza.

DOMENICA ECOLOGICA A CHIOGGIA (VE)

Infine il 17 novembre cade la seconda giornata delle domeniche ecologiche di Chioggia. Dalle 8:00 alle 20:00 in tutto il centro storico è disposto il divieto di transito per i veicoli a motore, con le stesse restrizioni in vigore nei giovedì del mercato, tranne che per il varco del Duomo. In questo caso, infatti, calle del Duomo è percorribile, ma al termine c’è l’obbligo di svoltare a destra. A presidiare i varchi e dare indicazioni vi sarà il personale dell’ADA.