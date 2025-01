Domenica ecologica 12 gennaio 2025: città e orari

Anche il 12 gennaio 2025 sono previste diverse domeniche ecologiche in varie città d’Italia. Del resto, con l’arrivo dell’inverno, questo è il periodo in cui maggiormente si concentrano gli agenti inquinanti dell’aria, spingendo gli amministratori locali a programmare giornate di blocco totale del traffico per limitare gli effetti dello smog. Che tu sia d’accordo o meno con l’istituzione della domenica ecologica, continua a leggere per conoscere il calendario del weekend.

DOMENICA ECOLOGICA AD ANDRIA (BT)

Il 12 gennaio 2025 tornano le domeniche ecologiche nel comune co-capoluogo della provincia di Barletta – Andria – Trani. Dalle 10:00 alle 13:00 fuori le auto dal centro cittadino per dare la possibilità a tutti di passeggiare per le vie del centro e partecipare alle iniziative previste in diversi luoghi della città

Il divieto di transito riguarda tutti i veicoli eccetto bus del trasporto locale, ambulanze, veicoli delle Forze di polizia, veicoli al servizio dei diversamente abili in possesso del contrassegno invalidi e con titolare del contrassegno a bordo, veicoli di soccorso e veicoli di residenti per accesso e uscita dai passi carrabili autorizzati sulle strade urbane comprese all’interno dell’area percorribile della Ztl Centro Storico e all’interno del perimetro percorribile individuato viale Istria – via Duca di Genova – via Principe Amedeo – via Piazza Marconi – via Vittoria – via Pisani – via De Gasperi – via Bovio – via E. Dandolo – via Oberdan – via XX Settembre – piazza Trieste e Trento – via Napoli – via Bologna – via Potenza – viale Venezia Giulia.

DOMENICA ECOLOGICA A MODENA

Nell’ambito delle misure emergenziali previste dalla manovra antismog regionale che comprendono, di fatto, anche la domenica ecologica del 12 gennaio, a Modena è vietata la circolazione dalle 8:30 alle 18:30 per i veicoli a benzina fino a Euro 2, diesel fino a Euro 5, bifuel Gpl e metano fino a Euro 1 e ciclomotori e motocicli fino a Euro 1.

Le limitazioni si applicano nell’area compresa all’interno delle tangenziali nord Pirandello, Carducci e Pasternak, via Nuova Estense, strada Bellaria, strada Contrada, via Giardini, complanare Einaudi, strada Modena-Sassuolo e tangenziale Mistral. Resta comunque possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture ospedaliere anche se all’interno dell’anello delle tangenziali.

DOMENICA ECOLOGICA A PARMA

Domenica 12 gennaio 2025 a Parma c’è la domenica ecologica con limitazioni al traffico dalle 8:30 alle 18:30, entro l’anello delle tangenziali. Durante la giornata non possono circolare:

veicoli alimentati a benzina fino a Euro 2 compreso;

veicoli alimentati diesel fino a Euro 5 compreso

veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina fino a Euro 1 compreso;

ciclomotori e motocicli fino a Euro 1 compreso.

Sono previste alcune deroghe che riguardano, tra gli altri, gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car pooling), i veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare e i veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico.

DOMENICA ECOLOGICA A PIACENZA

A Piacenza, per la prima domenica ecologica di gennaio, dalle 8:30 alle 18:30 su tutto il territorio comunale vige il divieto di circolazione dinamica per le seguenti categorie di veicoli:

veicoli alimentati a benzina fino a Euro 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;

veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina fino a Euro 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;

veicoli diesel fino a Euro 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);

ciclomotori e motocicli fino a Euro 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

DOMENICA ECOLOGICA A RAVENNA

Anche a Ravenna il 12 gennaio è in calendario la domenica ecologica, nell’ambito delle misure di regolazione della circolazione veicolare contro l’inquinamento atmosferico. Dalle 8:30 alle 18:30 sono pertanto in vigore le limitazioni abitualmente vigenti all’interno del centro abitato di Ravenna dal lunedì al venerdì durante l’inverno, cioè il divieto di circolazione per i veicoli a benzina fino a Euro 2 compreso e diesel fino a Euro 4 compreso, a metano-benzina e gpl-benzina fino a Euro 1 compreso e ciclomotori e motocicli fino a Euro 1 compreso, alle quali si aggiunge il divieto di circolazione per i diesel Euro 5.