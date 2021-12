Distributori di benzina: ne abbiamo 1 ogni 1755 auto

Ecco le regioni dove ci sono più distributori di benzina per le auto in circolazione: la classifica dell’Osservatorio Autopromotec

Il parco circolante in Italia sfiora i 40 milioni di veicoli nel 2021 e per rifornirle c’è un distributore ogni 1755 auto. È il resoconto di un’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec (maggiore rassegna internazionale di attrezzature per officine e aftermarket) sulla base dei dati dell’Automobile Club d’Italia, dell’Unione Energie per la Mobilità e dell’Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico. Ecco quanti distributori di benzina ci sono in ogni regione al 2021.

QUANTE AUTO PER OGNI DISTRIBUTORE IN ITALIA

Secondo i dati aggiornati ad ottobre 2021, in Italia ci sono 22.654 impianti di distribuzione di carburante attivi di cui:

– 22.149 sono i distributori di benzina stradali;

– 505 sono i distributori di benzina autostradali;

L’Osservatorio Autopromotec riporta i dati relativi alle auto in circolazione per ogni distributore di carburante a partire dal 2011. La proporzione è aumentata fino al 2017, da 1.607 a 1.834 auto per distributore. Mentre dal 2017 al 2018 c’è stata una diminuzione e poi negli anni seguenti una relativa stabilità, intorno a quota 1.800 auto per ogni impianto.

QUANTE AUTO E DISTRIBUTORI DI BENZINA IN ITALIA

Il parco circolante di auto risulta diminuito dal 2011 al 2013, mentre a partire dal 2013 ha ripreso ad aumentare ed è arrivato a sfiorare 40 milioni ad ottobre 2021. Per quanto riguarda invece gli impianti di distribuzione carburante i dati evidenziano un calo del numero di distributori dal 2011 al 2016, anni in cui si è passati da 23.100 distributori a scendere sotto quota 21 mila. A partire dal 2016 vi è stata una risalita, in base alla quale si può dire che a ottobre 2021 il numero di distributori di carburante presenti in Italia è tornato all’incirca allo stesso livello del 2012.

LE REGIONI CON PIU’ AUTO PER OGNI DISTRIBUTORE DI BENZINA

A livello regionale il Trentino Alto Adige ha il maggior numero di auto circolanti rispetto al numero di impianti in cui fare rifornimento, con 3.418 vetture per ogni impianto. Al Trentino Alto Adige seguono poi:

– Valle d’Aosta (2.547 autovetture in circolazione per ogni impianto). In questa regione e nel Trentino molte società di noleggio immatricolano le loro auto per usufruire di un regime fiscale favorevole;

– Lombardia (2.140 auto per impianto);

All’estremo opposto della graduatoria, le regioni in cui sono meno auto circolanti per ogni distributore di benzina sono Abruzzo (1.451), Molise (1.353) e Marche (1.347).