Dieselgate, Corte UE: la multa Antitrust viola i diritti di Volkswagen

Il dieselgate Volkswagen è tutt’altro che archiviato ma stavolta riportiamo un parere non vincolante della Corte di Giustizia europea che spezza una lancia in favore del Costruttore. Volkswagen Italia dopo la multa Antitrust di 5 milioni di euro ha fatto ricorso, appellandosi al fatto che le autorità tedesche avevano già emesso una sanzione molto più alta. Il tribunale italiano ha respinto il ricorso, ma l’escalation della causa Volkswagen prima al Consiglio di Stato e poi alla Corte di Giustizia UE, apre uno spiraglio per il Costruttore.

VW ITALIA SANZIONATA DALL’ANTITRUST PER LA PUBBLICITA’ DELLE AUTO DIESEL

Prima di arrivare all’aggiornamento della vicenda che Volkswagen ha portato fino all’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, facciamo un breve riepilogo. Per il noto caso soprannominato dieselgate, che successivamente ha messo sotto i riflettori molti Costruttori di auto diesel nel mondo, Volkswagen ha sostenuto costi di svariati miliardi di dollari, tra accordi con le autorità, richiami per l’aggiornamento dei veicoli coinvolti e il riacquisto delle auto dai clienti, quando previsto. La stima ad oggi risulta essere di circa 32 miliardi di euro, secondo quanto riporta Reuters.

VOLKSWAGEN FA RICORSO CONTRO LA MULTA ANTITRUST IN ITALIA

Nell’ambito delle indagini scattate un po’ ovunque, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha irrogato una sanzione dal 5 milioni di euro a Volkswagen per pubblicità ingannevole. Volkswagen Italia si è appellata al Tribunale Amministrativo del Lazio presentando ricorso contro il provvedimento dell’Antirust. Volkswagen, infatti, era già stata sanzionata dalle autorità tedesche per 1 miliardo di euro, ma il TAR ha respinto il ricorso sostenendo che non era stata irrogata una doppia sanzione per la stessa motivazione “in quanto la sanzione italiana derivava da una diversa base giuridica”, riporta l’agenzia di stampa britannica.

MULTA DOPPIA A VOLKSWAGEN: IL PARERE DELLA CORTE UE

Al rigetto del ricorso Volkswagen Italia si rivolge al Consiglio di Stato, che a sua volta interpella la Corte UE. Sul rischio che lo stesso soggetto sia stato sanzionato due volte per lo stesso motivo, Manuel Campos Sanchez-Bordona, avvocato generale della Corte UE afferma che: “I due procedimenti riguardano la stessa persona giuridica (Volkswagen), e i fatti sanzionati sono identici nella sostanza e nel tempo. Volkswagen non può essere sanzionata in Italia per ‘Dieselgate’, dopo essere stata sanzionata in Germania, se non c’è stato un sufficiente coordinamento tra i procedimenti sanzionatori dei due Stati”. Spetterà nei prossimi mesi alla Corte di Giustizia UE esprimersi nel merito della causa C-27/22 Volkswagen Group Italia e Volkswagen Aktiengesellschaft.