Decreto catastrofali in arrivo: riguarda anche le auto?

Il Consiglio di Stato ha dato il via libera, pur con alcuni suggerimenti di modifica, al decreto attuativo della polizza assicurativa per i rischi catastrofali per le imprese, che diventa obbligatoria dal 1° gennaio 2025. Il provvedimento, introdotto dalla Legge di Bilancio dell’anno scorso (art. 1 commi 101-112 della legge 213/2023), riguarda tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio. In questo articolo proveremo a capire se nelle ‘attrezzature industriali e commerciali’ possono rientrare le auto aziendali dell’impresa, qualora risultassero danneggiate da un evento catastrofale.

DECRETO CATASTROFALI: COSA DOBBIAMO ASPETTARCI

I contenuti dello schema di decreto interministeriale (decreto catastrofali), relativo all’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative per danni derivanti da eventi catastrofali, erano stati anticipati nel mese di settembre in un incontro tecnico tenutosi al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) con i rappresentanti delle associazioni rappresentative delle categorie produttive. Nell’occasione era stato annunciato che il decreto avrebbe implementato quanto già previsto dal Ddl Ricostruzione, che introduce l’obbligo per le compagnie assicurative di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofali: una disposizione volta a garantire maggiore certezza nella liquidazione dei danni alle imprese assicurate, permettendo loro di accedere immediatamente a risorse fondamentali per una rapida ripresa delle attività.

DECRETO POLIZZA ASSICURATIVA RISCHI CATASTROFALI DELLE IMPRESE: I DETTAGLI IN ANTEPRIMA

Più in generale, il decreto attuativo predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Mimit definisce le imprese soggette all’obbligo assicurativo, l’oggetto della copertura assicurativa e le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane). I premi saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese. SACE SpA potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER EVENTI CATASTROFALI: COPRIRÀ ANCHE LE AUTO?

E veniamo al quesito iniziale: le auto intestate alle imprese soggette all’obbligo assicurativo saranno coperte dall’assicurazione per eventi catastrofali? Al momento è impossibile saperlo ma la risposta arriverà entro pochi giorni. Con l’ok del Consiglio di Stato, infatti, non ci sono più impedimenti alla pubblicazione del decreto attuativo interministeriale che, come abbiamo visto, preciserà tra le altre cose ‘l’oggetto della copertura assicurativa’, dando una forma più specifica alla definizione generica di “terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali” contenuta nella legge 213/2023. Ancora pochi giorni quindi (bisogna fare in fretta perché l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo è imminente) e saremo in grado di rispondere al quesito.