Mezzi pubblici 2 giugno 2025: a Roma modifiche e cancellazioni

Il 2 giugno 2025 è un giorno festivo anche se cade di lunedì perché si celebra, come ogni anno, la Festa della Repubblica. Questo significa che gli orari dei mezzi pubblici nelle grandi città subiranno delle modifiche per adattarli alle esigenze di un giorno di festa, a maggior ragione a Roma che ospiterà diverse celebrazioni con la partecipazione del presidente Sergio Mattarella e delle principali cariche istituzionali. Continua pertanto a leggere per scoprire gli orari dei mezzi pubblici a Roma per il 2 giugno e il relativo piano viabilità.

2 GIUGNO 2025: DIVIETI DI SOSTA E FERMATA A ROMA

Le celebrazioni per il 79° anniversario della proclamazione della Repubblica inizieranno la mattina del 2 giugno e proseguiranno fino alle 14:00 circa, in centro nell’area dei Fori Imperiali. Le misure di viabilità terranno conto anche di altri eventi cittadini previsti nel fine settimana, come il concerto di Liberato sabato 31 maggio al Circo Massimo e la tappa finale del Giro d’Italia prevista domenica 1 giugno.

Le limitazioni alla sosta sono progressive. Le prime sono già in vigore da mercoledì 28 maggio nelle aree del Circo Massimo, di Caracalla, di piazza Bocca della Verità, di piazza Venezia, di Santi Apostoli e via IV Novembre, di via XXIV Maggio e di via Cavour, con estensione da venerdì 30 maggio sul lungotevere Aventino e in via delle Terme Deciane, viale Aventino e Clivo dei Publicii.

Da sabato 31 maggio, divieti di sosta e fermata anche su viale Gabriele D’Annunzio, corso Vittorio e largo Argentina, i lungotevere dei Fiorentini, Sangallo, dei Tebaldi, dei Vallati, de’ Cenci, degli Alberteschi e dei Pierleoni.

Fate molta attenzione alla segnaletica temporanea per non correre il rischio di parcheggiare in sosta vietata.

STRADE CHIUSE A ROMA PER LA FESTA DEL 2 GIUGNO 2025

Per quanto riguarda le chiusure delle strade, sono già iniziate venerdì pomeriggio con via dei Cerchi e proseguiranno poi venerdì sera con limitazioni alla circolazione nell’area tra il Circo Massimo, il lungotevere Aventino e via di Santa Maria in Cosmedin.

Da sabato tardo pomeriggio/sera, ulteriori chiusure tra Caracalla, via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità e via Petroselli.

Infine dalle 5:00 di lunedì mattina 2 giugno 2025, stop alla circolazione anche nell’area tra piazza Venezia e i Fori Imperiali (via dei Fori Imperiali, per la giornata festiva, sarà comunque pedonale tutto il giorno). Chiusure anche su via del Corso, via del Teatro Marcello e via del Plebiscito. Dalle 7:00 limitazioni al transito anche in zona Quirinale.

MODIFICHE AI MEZZI PUBBLICI DI ROMA PER IL 2 GIUGNO 2025

Il 2 giugno, per la Festa della Repubblica, le modifiche ai mezzi pubblici di Roma interesseranno 34 linee a partire dalle 5:00 del mattino: 3, 8, C3, H, 30, 40, 44, 46 51, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 492, 628, 671, 714, 715, 716, 781, 792, 916F e nMB. Inoltre i capolinea di piazza Venezia e via del Teatro Marcello saranno temporaneamente sospesi.

Il grosso delle modifiche a bus e tram terminerà alle 14:00 circa, tuttavia le linee 51, 75, 85, 87 e 118 resteranno deviate per la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali.

Dalle prime ore del mattino di lunedì 2 giugno sarà chiusa per ragioni di sicurezza la fermata della metro B di Colosseo.