Costo parcheggio: a Basilea più grande è l’auto, più cara è la sosta

Non è la prima volta che si sceglie di adeguare il costo del parcheggio in base alle dimensioni della vettura, per la serie più grande è l’auto, più cara è la sosta (perché occupa più suolo pubblico). Per esempio Parigi ha deciso di seguire questa strada dopo un referendum tra i cittadini, e adesso Basilea è diventata la prima città svizzera a compiere un simile passo, aumentando l’abbonamento di sosta annuale per chi possiede un Suv o comunque un veicolo di grosse dimensioni.

COSTO PARCHEGGIO: A BASILEA TARIFFE DIFFERENZIATE IN BASE ALLA LUNGHEZZA DEL VEICOLO

Nel motivare la sua decisione, il Governo cantonale ha sottolineato che a Basilea un’auto nuova su due è uno Sport Utility Vehicle e che la città è molto indietro rispetto agli altri centri svizzeri per quanto riguarda il prezzo dei parcheggi. Introdurre tariffe differenziate in base alla lunghezza del veicolo ha anche lo scopo di incoraggiare un cambiamento, ha affermato Simon Kettner, responsabile del progetto presso il Dipartimento per l’edilizia e i trasporti di Basilea: “Uno degli obiettivi è far in modo che il maggior numero di auto siano posteggiate in un parcheggio sotterraneo invece che in strada. In questo modo si dovrebbe anche liberare spazio per piste ciclabili o alberi”.

SOSTA SU STRADA: “NON È GIUSTO CHE UNA SMART PAGHI QUANTO UN CAMPER”

Per Kettner è anche di una questione di equità: “Una piccola Smart non dovrebbe pagare lo stesso costo del parcheggio di un grande camper, come invece avviene oggi. Non è giusto”. La misura mira anche a far sì che vi siano una presa di coscienza e un cambiamento di abitudini. “In città dovrebbero esserci meno auto e, soprattutto, meno auto di grandi dimensioni”. Il provvedimento non piace però a tutti. Come riporta la TV svizzera per l’Italia, Daniel Seiler, parlamentare cantonale del Partito liberale radicale e direttore della sezione basilese dell’Automobil Club Svizzero (ACS), ha dichiarato di essere scioccato per la decisione: “Non è socialmente accettabile per le persone che hanno bisogno di un’auto più grande”.

A BASILEA CHIEDONO ANCHE DI ALZARE LE TASSE PER I SUV

Oltre all’aumento del prezzo dell’abbonamento di sosta previsto dal Governo, alcuni parlamentari di Basilea hanno chiesto anche una maggiorazione delle tasse per le auto di grossa cilindrata. Questa richiesta è stata presentata dal deputato dei Verdi, Raphael Fuhrer: “Le auto di grossa cilindrata causano più danni, inquinano di più e occupano più spazio. È quindi giusto che i proprietari paghino più tasse”. Il Governo locale, anche se in linea di massima concorda con l’orientamento della proposta, la ritiene tuttavia non realizzabile per come è stata presentata: “La richiesta è formulata in modo troppo restrittivo e non può essere attuata così com’è. Inoltre, non ha senso avere una soluzione isolata per Basilea in materia di mobilità”, ha risposto la consigliera di Stato basilese Stephanie Eymann, spiegando che una decisione del genere può essere presa solo a livello nazionale.