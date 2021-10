Costi auto Elettrica vs Benzina e Diesel: l’indagine in Europa 2021

L'indagine Car Cost Index rivela dove è più conveniente guidare un'auto elettrica, ibrida, benzina o diesel in base ai costi auto 2021 in Europa

L’interesse ai costi auto sta diventando sempre più attuale e riguarda automobilisti al di fuori delle categorie prettamente professionali. Sapere quanto conviene in termini di costi di utilizzo, guidare un’auto elettrica, ibrida, benzina o gasolio può determinare la scelta all’acquisto dell’auto nuova. Ecco i dati del Car Cost Index 2021 con commenti, numeri e infografiche nei paragrafi successivi.

CAR COST INDEX 2021: L’INDAGINE SUI COSTI AUTO IN EUROPA

Il Car Cost Index elaborato da LeasePlan rivela il costo auto totale di proprietà (TCO – Total Cost of Ownership) di un veicolo, inclusi carburante/energia, svalutazione, imposte, assicurazione e manutenzione in 22 paesi europei. Nell’Indice 2021 i costi sono ponderati sui primi quattro anni di proprietà e ipotizzano una percorrenza di 30.000 km all’anno. “Il ‘costo competitivo’ viene definito come ‘veicoli elettrici non più costosi del 5%’ rispetto ai propri omologhi con motore a combustione interna”, spiega il rapporto. Dallo studio emerge che guidare un’auto in Europa costa in media da 743 euro al mese in Grecia a 1.138 euro al mese in Svizzera. Qui il costo totale di proprietà relativamente al PIL risulta più elevato, come anche in Portogallo, mentre è più basso in Danimarca e Germania. Vediamo nel dettaglio i costi auto per alimentazione che emergono dal Car Cost Index 2021. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

DOVE CONVIENE GUIDARE UN’AUTO ELETTRICA IN BASE AI COSTI TOTALI

Quanto conviene guidare un’auto elettrica? Rispetto a un’auto con motore a combustione (ICE), secondo l’indagine, molto dipende dalle dimensioni e dai costi fissi in ogni Paese. Ad esempio se si parla di auto elettriche premium di dimensioni medie (segmento D2), la convenienza è maggiore rispetto alle ICE in 17 Paesi. Per le auto elettriche compatte (segmento C1) invece la convenienza è maggiore in 14 Paesi. In media la Grecia è il luogo in cui è meno costoso guidare un’auto diesel, mentre nonostante in Polonia il costo dell’elettricità sia molto basso, risulta più economico guidare un veicolo a benzina. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

TCO ID3 VS GOLF: COSTI AUTO IN EUROPA 2021

Entrando nel dettaglio del confronto TCO tra auto elettrica, ibrida Plug-in, benzina e diesel, lo studio prende come esempio i costi di utilizzo di due auto dello stesso Brand. Il costo totale di proprietà della Volkswagen ID3 risulta più conveniente rispetto alla Volkswagen Golf ibrida, benzina e diesel in 22 Paesi. Si spende infatti da 568 euro in Francia a 730 euro al mese in Norvegia. Mentre in Portogallo il TCO della Golf Benzina e Diesel è il più svantaggioso (oltre 1000 euro al mese). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

QUALI SONO I COSTI AUTO 2021 PER ALIMENTAZIONE A CONFRONTO

I costi auto come TCO delle auto elettriche, Plug-in, benzina e diesel in Europa nel 2021, hanno chiaramente componenti che pesano in maniera differente. In riferimento ai costi medi europei, nei 4 anni considerati, la svalutazione delle auto elettriche pesa molto di più (57% del costo), mentre è minore per le auto a benzina (45%). Le auto elettriche recuperano sulle imposte di proprietà, comportando la metà dei costi (3%) rispetto alle auto diesel (6%). Anche il rifornimento vede in vantaggio l’auto elettrica, che costa in media, secondo lo studio, meno della metà (10%) rispetto alle auto a Benzina (23%). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.