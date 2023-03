Costi auto: +5% nel 2023, la spesa sale a 4219 euro

I costi auto 2023 sono aumentati del +5% rispetto a 10 anni fa. E’ quanto riporta Federcarrozzieri, Federazione Italiana Carrozzieri Indipendenti, secondo cui per mantenere un’auto di proprietà gli italiani devono mettere in conto una spesa di 500 euro in più. Ecco quali sono i costi con il maggiore aumento e a quanto ammonta la spesa.

COSTI AUTO ANNUALI: LA SPESA CARBURANTE PESA DI PIU’

Per mantenere un’auto, secondo le rilevazioni che riporta Federcarrozzieri, 10 anni fa si spendevano in media 4.025 euro. Nel 2023 invece i rincari prevalentemente distribuiti su manutenzione auto, revisione auto e ricambi, assieme agli altri aumenti, hanno spinto in su le spese auto del +4,8% a 4.219 euro. Tuttavia risulterebbe essere il costo del carburante, la voce più impattante sulla spesa annuale per mantenere l’auto. Secondo Federcarrozzieri nell’ipotesi di fare 2,5 pieni al mese ad automobile, secondo i listini attuali, la spesa annuale per i rifornimenti sarebbe 2.784 euro, oltre +6% rispetto ai 2.622 euro nel 2013. Stime che sarebbe interessante approfondire per alimentazione, tipologia di guida, tipo di strada e distanza.

LA MANUTENZIONE AUTO COSTA IL 33% IN PIU’

Quando si entra in officina, secondo i dati di Federcarrozzieri, la spesa per manutenzione auto e riparazioni è cresciuta più di tutte le altre voci e con importi tra i più alti:

la spesa per ricambi, pneumatici e lubrificanti risulta 275 euro (+21,2% in più rispetto a 10 anni fa);

risulta (+21,2% in più rispetto a 10 anni fa); manutenzione ordinaria e riparazione, costerebbero 448,5 euro (+33% rispetto ai 337 euro del 2013);

“La crisi delle materie prime e il caro-energia si sono abbattuti come un macigno sul comparto auto, portando tra il 2021 e il 2023 ad un sensibile aumento dei costi dei pezzi di ricambio, vernici, strumentazione tecnica, e spese energetiche in capo alle officine, determinando una crescita dei costi delle riparazioni” afferma Federcarrozzieri.Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

COSTI AUTO: REVISIONE, PEDAGGI E SOSTA IN AUMENTO

Se l’utilizzo dell’auto più parsimonioso può aiutare a ridurre la spesa per il carburante, alcune voci non risentono gli effetti di contromisure salva-costi dei consumatori. Ad esempio il costo revisione auto di cui parliamo in modo approfondito qui, passato da 45 euro se eseguita in Motorizzazione (con tempi non sempre certi) o 66,88 euro presso una autofficina autorizzata, a 54,95 euro presso la Motorizzazione o 79,02 euro nelle officine autorizzate a fare la revisione. Poi i sono i pedaggi autostradali, +10%, da 78,6 euro a 87 euro, mentre sono gratis su alcune autostrade d’Europa. Fa eccezione il costo assicurazione auto, che nel confronto tra le rilevazioni IVASS nel 2013 e i listini attuali elaborati da Federcarrozzieri, sarebbe in calo del -6%, da 533 euro nel 2013 a 385 euro.