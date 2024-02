Coppa Attilio Bettega 2024: Mafra ci sarà con welcome kit e un premio speciale

Un nuovo evento motoristico per gli appassionati di celebri auto storiche si terrà nel finesettimana di sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 a Bassano del Grappa (VI). Per chi segue il calendario delle competizioni che hanno fatto la storia dell’automobilismo si scaldano i motori della Coppa Attilio Bettega 2024, un evento dedicato alle auto storiche che richiama appassionati e competitori da tutto il Paese. In questa edizione, la gara avrà un sapore particolare grazie alla tradizionale partecipazione di Mafra come sponsor ufficiale. La passione per il car care dei prodotti Mafra incontra quella delle gare e anche stavolta lo specialista della cura dell’auto accoglierà i partecipanti con un welcome kit e un premio speciale per i vincitori.

L’ACCOGLIENZA FIRMATA MAFRA ALLA COPPA BETTEGA 2024

In occasione della Coppa Attilio Bettega 2024, Mafra accoglierà i partecipanti con il suo esclusivo Welcome Kit Waterless. Questo kit, composto da Waterless e il panno in microfibra Heavy Work, offre un modo efficace e conveniente per lavare e lucidare le auto senza l’utilizzo di acqua.

Waterless è in grado di rimuovere lo sporco più ostinato, lasciando la carrozzeria brillante e protetta senza acqua. Ideale per pulire la carrozzeria quando ci si trova nel bel mezzo di una manifestazione sportiva come la Coppa Bettega.

Il panno Heavy Work, invece, assicura una pulizia accurata degli interni, garantendo risultati impeccabili su tutte le superfici. La sua particolare trama è realizzata per raccogliere polvere e sporco in modo più efficace rispetto ai comuni panni in commercio.

IL KIT CHARME MAFRA: IL PREMIO PER I MIGLIORI

Ai vincitori della Coppa Attilio Bettega 2024 sarà riservato un premio speciale grazie al contributo di Mafra. I primi tre classificati avranno in omaggio il Kit Charme Mafra, ideale per la pulizia e la rigenerazione delle superfici in pelle delle loro preziose auto storiche. Questo kit, composto da Charme Hydrating, Charme Detergent e Charme Nutrient, offre una soluzione completa per mantenere le superfici in pelle morbide, pulite e protette nel tempo.

IL PERCORSO DELLA COPPA ATTILIO BETTEGA 2024

La Coppa Attilio Bettega è da sempre una delle gare più impegnative nel panorama delle competizioni per auto storiche. Con la sua 9° edizione, la competizione si conferma ancora una volta un banco di prova per la resistenza e le capacità dei partecipanti. Il percorso, che attraversa suggestivi paesaggi montani, presenta sfide uniche, tra cui il passaggio per il Col Perer, una strada difficile e spesso chiusa durante l’inverno. Nonostante le difficoltà, la Coppa Attilio Bettega rimane un evento atteso e amato dagli appassionati di tutto il mondo, grazie anche al sostegno di partner prestigiosi come Mafra, che contribuiscono a rendere l’esperienza ancora più indimenticabile.