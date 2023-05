Mafra presenta Waterless, per lavare e lucidare l’auto senza acqua

Lavare l’auto in garage o in spazi condivisi come nel parcheggio condominiale o in strada non è quasi mai possibile dovendo utilizzare grandi quantità di acqua con il metodo tradizionale. Per venire incontro a questa esigenza, i laboratori Mafra hanno sviluppato Waterless, un prodotto che permette di lavare e lucidare senza acqua. Ecco come funziona.

LAVAGGIO AUTO SENZA ACQUA: E’ PERICOLOSO? CON MAFRA WATERLESS NO

L’acqua è una risorsa sempre più preziosa, per questo è importante avere a disposizione soluzioni per il lavaggio auto a secco soprattutto negli ambiti dove servono grandi quantità come nel lavaggio auto. Con Waterless Mafra si conferma attenta ai temi ambientali contribuendo a ridurre lo spreco di acqua a tutela dell’ambiente. Uno dei timori più frequenti quando si parla di lavaggio auto a secco, è quello di fare danni. Il rischio si minimizza utilizzando prodotti di qualità e nel modo corretto. Mafra spiega che grazie alla sua formula lubrificata antigraffio, si può utilizzare Waterless sulla carrozzeria senza danneggiarla. Con l’aiuto di un semplice panno in microfibra è possibile rimuovere lo sporco in modo rapido ed efficace, lasciando l’auto lucida e protetta a lungo.

COME LAVARE L’AUTO A SECCO CON MAFRA WATERLESS

Il risparmio di acqua si traduce anche in un vantaggio ulteriore: poter lavare l’auto con Mafra Waterless in qualunque momento, anche in viaggio, e arrivare a destinazione con l’auto perfetta. L’applicazione è estremamente semplice e basta avere solo un panno in microfibra, se l’auto non presenta accumuli eccessivi di sporco, guano o fango. Mafra consiglia di procedere così:

spruzza Waterless a circa 20 cm di distanza dal punto che vuoi pulire; lascia agire per almeno 30 secondi, in modo che il prodotto possa ammorbidire e solubilizzare sporco e polvere; utilizza un panno in microfibra pulito con movimenti lineari. E’ importante evitare movimenti circolari; utilizza l’altro lato pulito del panno in microfibra per rimuovere eventuali residui di prodotto e lucidare.

DOVE SI PUÒ USARE MAFRA WATERLESS LAVAGGIO SENZA ACQUA

Oltre a ridurre lo spreco di acqua, Mafra Waterless è adatto alla pulizia e protezione di svariate superfici che nel lavaggio auto tradizionale richiedono prodotti dedicati. La sua formula innovativa consente di proteggere la carrozzeria dall’accumulo di polvere e impronte, rinnovandone il colore e prolungando l’azione protettiva della cera. Il prodotto può essere utilizzato anche su ruote, paraurti, guarnizioni e vetri. Uno solo prodotto per rendere pratico e veloce il lavaggio auto con un risultato garantito dalla qualità dei prodotti Mafra. Cosa aspetti? Mettilo alla prova!