Consiglio acquisto auto cinesi: budget fino a 50 mila euro

Continuano le guide di SicurAUTO.it e il nuovo appuntamento è dedicato alle auto cinesi disponibili in Italia. Dopo aver visto quali sono le migliori auto cinesi con un budget fino a 25.000 euro, andiamo ora ad analizzare quali sono le opzioni disponibili sul mercato per gli automobilisti alla ricerca di auto cinesi con un budget massimo di 50.000 euro. Le vetture presenti in questo segmento di mercato puntano forte sul rapporto qualità/prezzo e sulla possibilità di offrire alla clientela tanti contenuti a prezzo più accessibile. Non mancano, ad esempio, diverse auto elettriche con condizioni particolarmente vantaggiose. Guida aggiornata al 16 maggio 2023.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

Per valutare l’auto giusta da acquistare è opportuno tenere in considerazione diversi parametri, a partire, naturalmente, dal budget che, inevitabilmente, limita la scelta dell’auto da comprare ad alcuni segmenti di mercato ben precisi. Bisogna, in ogni caso, valutare anche l’uso che si farà della vettura e tenere in considerazione i costi di gestione per scegliere l’alimentazione giusta. Considerando i tanti fattori da considerare, consigliamo di dare un’occhiata a quelli che sono i parametri da considerare per scegliere l’auto giusta per poi passare all’analisi delle migliori auto cinesi da comprare con un budget fino a 50.000 euro.

DR 1.0 EV

Il segmento di mercato delle auto cinesi propone anche auto elettriche come la DR 1.0 EV. La city car a zero emissioni di casa DR Automobiles presenta dimensioni ultra-compatte, con una lunghezza di appena 3,2 metri ma con spazio a sufficienza per quattro posti. Sotto al cofano c’è un motore elettrico da 61 CV abbinato alla trazione posteriore, al cambio automatico e ad una batteria da 31 kWh. L’autonomia nel ciclo urbano arriva a 289 chilometri. Il prezzo di listino è di 25.900 euro ma con gli incentivi statali (se e quando disponibili) è possibile ottenere uno sconto ulteriore. Per ora, non è disponibile il crash test.

DR. 6.0

La DR 6.0 è un SUV di dimensioni medie, con 4,5 metri di lunghezza, che, con il budget a disposizione, rappresenta, senza dubbio, un acquisto consigliato. Il modello è dotato di un motore 1.5 turbo da 155 CV abbinato al cambio automatico CVT e alla trazione anteriore. Il prezzo di listino del SUV DR è di 29,900 euro con la versione GPL che parte da 31.400 euro. Non è ancora disponibile un crash test.

DR 7.0

La DR 7.0 è un SUV di grandi dimensioni (arriva fino a 4,7 metri di lunghezza) che può rappresentare la scelta giusta per chi si avvicina al mondo delle auto cinesi alla ricerca di un’auto dal rapporto qualità/prezzo ottimo. Questo modello è dotato di un motore 1.5 turbo benzina da 160 CV abbinato al cambio automatico e alla trazione anteriore. Il prezzo di listino è di 32.900 euro. C’è anche una versione GPL che costa 34.400 euro. Per il momento, non è disponibile il crash test del SUV di DR.

MG MG4

La MG4 è una berlina a cinque porte, con dimensioni compatte (la lunghezza è di 4,287) e un design che si avvicina al mondo dei crossover. La vettura è dotata di un motore elettrico da 170 CV di potenza abbinato all’asse posteriore e al cambio automatico. La capacità della batteria è di 51 kWh ma c’è anche una versione da 64 kWh. L’elettrica di casa MG è disponibile in Italia con un listino di partenza di 30,790 euro e con vari allestimenti che consentono di accedere ad una dotazione più completa. Il crash test Euro NCAP si è chiuso con cinque stelle nel 2022.

MG MARVEL R

Tra le migliori auto cinesi sul mercato c’è spazio per un’altra auto elettrica: si tratta della MG Marvel R. Il modello in questione è un SUV da 4,67 metri che può contare su di un sistema di 3 motori elettrici con potenza complessiva di 288 CV e trazione integrale oltre che con una batteria da 65 kWh che garantisce un’autonomia di circa 402 chilometri nel ciclo misto. Il prezzo di listino è di 42.690 euro. Per la Marvel R ci sono quattro stelle nel crash test Euro NCAP del 2021.

MG EHS

La MG EHS è un altro modello di riferimento per il settore delle auto cinesi. Si tratta di un SUV da circa 4,5 metri disponibile sul mercato in un’unica configurazione, con sistema plug-in hybrid costituito da un motore 1.5 turbo benzina abbinato ad un’unità elettrica per una potenza complessiva di 258 CV. C’è anche una batteria integrata da 16,6 kWh che garantisce il funzionamento in modalità a zero emissioni. Il prezzo di listino in Italia è di 36.590 euro. Non è ancora disponibile un crash test del modello.

MG MG5

La MG5 ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio importante nel settore delle auto cinesi. Si tratta di una station wagon da 4,6 metri, pensato per adattarsi a vari contesti di utilizzo sfruttando un sistema di trazione a zero emissioni. La vettura è dotata di un motore elettrico da 156 CV che viene abbinato ad una batteria da 50,3 kWh ma c’è anche una variante da 61,1 kWh. Il listino parte da 34.490 euro. Non è ancora disponibile alcun crash test.

SERES S3

La Seres S3 è un SUV di 4,38 metri che si posiziona in un segmento di mercato superiore rispetto ad altre auto cinesi. Si tratta di un’auto elettrica a zero emissioni che può contare su di un motore da 163 CV abbinato ad un pacco batterie da 54 kWh. L’autonomia è di circa 405 chilometri. Sul mercato italiano, la Seres S3 è disponibile con un prezzo di listino di 42,950 euro. Non è ancora disponibile un crash test per il modello.

LYNK E CO 01

Tra le migliori auto cinesi disponibili sul mercato c’è spazio anche per la Lynk & Co 01. Il SUV realizzato dal brand fondato dal gruppo Geely Automobile è disponibile in un’unica motorizzazione con sistema plug-in hybrid con motore 1.5 turbo benzina abbinato ad un motore elettrico per una potenza complessiva di 261 CV. C’è anche una batteria da 14,1 kWh che garantisce la possibilità di funzionamento a zero emissioni. Il SUV è disponibile al prezzo di 44.500 euro, in un’unica configurazione, senza optional. Il crash test Euro NCAP del 2021 ha premiato la Lynk & Co 01 con cinque stelle.