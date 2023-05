Consiglio acquisto auto cinesi: budget fino a 25 mila euro

Le guide di SicurAUTO.it continuano con una nuova categoria: questa volta analizzeremo quelle che sono le migliori auto cinesi da comprare con un budget fino a 25.000 euro. In questi ultimi anni, diversi costruttori cinesi stanno puntando a ritagliarsi uno spazio sul mercato europeo, talvolta con partnership con aziende locali. Per attirare nuovi clienti, le auto cinesi propongono un rapporto qualità/prezzo molto vantaggioso. Per questo motivo, anche con un budget ridotto, almeno per gli standard attuali del mercato, le opzioni non mancano. In alternativa, è possibile dare un’occhiata alla guida sui migliori SUV da comprare fino a 20.000 euro oltre che alla guida sulle migliori utilitarie da comprare con un budget di 19.000 euro. Guida aggiornata all’8 maggio 2023.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

Gli elementi da valutare per scegliere l’auto giusta da comprare sono diversi. Il budget a disposizione rappresenta, senza dubbio, un elemento centrale da cui avviare la propria analisi, andando a restringere il campo, permettendo di individuare le categorie su cui puntare. Per non sbagliare nella scelta dell’auto è importante valutare anche l’uso che si farà della vettura, con un’analisi della percorrenza e delle proprie necessità. Da valutare sono anche i costi di gestione e, in particolare, l’alimentazione a cui affidarsi. Per scegliere l’auto giusta consigliamo, quindi, di dare un’occhiata alla guida su quelli che sono i parametri da considerare per scegliere l’auto giusta per poi passare all’analisi delle migliori auto cinesi da comprare.

DR 3.0

L’entry level di casa DR Automobiles (azienda italiana che importa componenti delle cinesi Chery e JAC per poi assemblare le auto su licenza) è la scelta giusta per moltissimi automobilisti alla ricerca di un’auto compatta e con un buon prezzo. Si tratta di un SUV da 4,17 metri, disponibile con motore 1.5 benzina da 116 CV ed anche in una versione GPL. Il listino parte da 18.900 euro mentre la versione GPL costa 1.500 euro in più. Per il momento, non è disponibile il crash test Euro NCAP del modello.

DR 4.0

La DR 4.0 presenta dimensioni più grandi (la lunghezza supera di poco i 4,3 metri) rispetto alla 3.0 ma il prezzo continua ad essere molto accessibile. Il SUV è disponibile sul mercato con il motore 1.5 benzina da 116 CV, proposto anche in versione bifuel benzina/GPL. La gamma parte da 19.900 euro con la versione GPL che costa 1.500 euro in più. Per ora, non c’è ancora il crash test Euro NCAP della DR 4.0.

DR 5.0

Tra le migliori auto cinesi da comprare a meno di 25.000 euro c’è anche la DR 5.0. Moto simile alla versione 4.0, questo SUV ripropone il motore 1.5 benzina da 116 CV, proposto anche in versione GPL. C’è anche una versione turbo più potente e con cambio automatico ma sforza il budget proposto. Il listino parte da 21.900 euro. La DR 5.0 non ha effettuato ancora il crash test Euro NCAP.

EVO 3

Evo è uno dei brand di DR Automobiles e la sua gamma è particolarmente ricca. Tra le vetture da comprare c’è la Evo 3. Si tratta di una vettura molto compatta (la lunghezza è di circa 4,13 metri) che può rappresentare la scelta giusta per muoversi in città. La Evo 3 è dotata del motore 1.5 benzina, disponibile anche in versione bifuel benzina/GPL, con un listino che parte da 16.900 euro. Per ora non c’è ancora il crash test di questo modello.

EVO 4

Per chi è in cerca di un SUV di segmento C, Evo propone la Evo 4 che misura poco più di 4,3 metri di lunghezza. La vettura è dotata del motore 1.5 benzina da 115 CV, disponibile anche in versione bifuel benzina/GPL, abbinato a trazione anteriore e cambio manuale. La gamma parte da un prezzo di listino di 18.900 euro. Il crash test Euro NCAP della Evo 4 non è ancora disponibile.

EV0 5

La Evo 5 è uno dei modelli di riferimento della gamma del brand e può rappresentare la scelta giusta per chi è alla ricerca di un’auto cinese da comprare a meno di 25.000 euro. Il SUV può contare sul motore 1.5 turbo benzina da 127 CV abbinato alla trazione anteriore e al cambio manuale. C’è anche una variante del motore con funzionamento bifuel benzina/GPL. In questo caso, il prezzo di listino parte da 19.900 euro. Il crash test non è ancora disponibile.

HAVAL H2

Uno dei modelli più interessanti, tra le proposte dei brand cinesi, è rappresentato dalla Haval H2. Si tratta di un SUV compatto (la lunghezza è di 4,33 metri) prodotto dal brand parte del gruppo cinese Great Wall Motors. Questo modello è dotato del motore 1.5 turbo da 144 CV con funzionamento bifuel benzina/GPL, trazione anteriore e cambio manuale. Il listino parte da 18.800 euro ma c’è anche un allestimento più ricco che costa 2.100 euro in più. Non è ancora disponibile il test Euro NCAP.

MG ZS

Tra le migliori auto cinesi da comprare con un budget fino a 25.000 euro c’è spazio, sicuramente, per la MG ZS di MG Motor, brand ora di proprietà di SAIC Motor. Si tratta di un SUV da poco più di 4,3 metri di lunghezza che può contare sul motore 1.5 turbo benzina da 106 CV abbinato al cambio manuale e alla trazione anteriore. Il prezzo parte da 17.340 euro. La MG ZS non è ancora stata testata da Euro NCAP.