Consigli per organizzare il primo viaggio in auto, moto e camper

Il primo viaggio in auto, moto o camper può essere un’avventura entusiasmante, piena di scoperte e di emozioni. Organizzare il viaggio adeguatamente è però fondamentale per garantirsi un’esperienza indimenticabile. Ad esempio, prima di partire bisogna quanto meno controllare il veicolo, pianificare l’itinerario e preparare gli oggetti da portare con sé. Se l’organizzazione non è il tuo forte e non sai da dove iniziare, nelle prossime righe troverai preziosi consigli su come pianificare e organizzare al meglio il primo viaggio su quattro o su due ruote.

CONSIGLI PER ORGANIZZARE IL PRIMO VIAGGIO

Innanzitutto traccia un itinerario dettagliato considerando la distanza, le soste e gli eventuali punti di interesse lungo il percorso. Mossi dall’entusiasmo, infatti, molti principianti commettono l’errore di pianificare tappe che diventano vere e proprie maratone di resistenza. Il risultato? Dopo pochi giorni la stanchezza si fa sentire trasformando un viaggio di piacere in un tour-de-force da non voler ripetere. Assicurati poi che il veicolo sia in buone condizioni: controlla l’olio, i freni, gli pneumatici e altri componenti essenziali e porta sempre con te un kit di emergenza. Verifica che tutti i documenti del veicolo siano aggiornati e in regola, inclusa l’assicurazione. Organizza il carico in modo sicuro, distribuendolo in modo uniforme. E se viaggi all’estero, informati sulle normative locali in materia di circolazione stradale, soprattutto quelle che riguardano i limiti di velocità.

Questi sono consigli generali validi per ogni tipo di veicolo. Ci sono poi consigli più specifici da seguire a seconda che tu abbia scelto di viaggiare in auto, in moto o in camper. Di seguito trovi tutto ciò che devi sapere.



PRIMO VIAGGIO IN AUTO

Se il tuo primo viaggio è in auto, prima di partire controlla l’olio del motore, il liquido refrigerante e il livello dell’acqua nel serbatoio del radiatore. Verifica che gli pneumatici siano gonfiati correttamente (senza sottovalutare la ruota di scorta) e controlla che il battistrada garantisca una buona aderenza. Verifica anche i freni e sostituisci le pastiglie se necessario. Come detto in precedenza, porta con te un kit di emergenza che includa il triangolo di segnalazione, un estintore e una cassetta di pronto soccorso. E non dimenticare il navigatore GPS. Durante il viaggio mantieni una postura corretta, azione fondamentale specialmente se non sei abituato a guidare un’auto per molte ore consecutive: regola il sedile e il volante in modo da avere una posizione comoda ed ergonomica. Assicurati di sederti con la schiena dritta e con le mani in una posizione confortevole sullo sterzo.





PRIMO VIAGGIO IN MOTO

Se invece stai pianificando il primo viaggio della tua vita in moto, non commettere l’errore di voler viaggiare “leggero” (d’estate c’è questa tentazione). La guida di una moto richiede sempre l’uso dell’abbigliamento tecnico: pantaloni, giacche, stivali e accessori. Ma dove acquistarlo? Il modo più semplice è rivolgersi a piattaforme e-shop come Louis-moto che propongono una vasta gamma di caschi, visiere, guanti, giacche e accessori moto per essere equipaggiati al meglio. Attenzione particolare merita il tema bagagli, che se mal distribuiti sono una delle principali cause d’incidenti stradali. Dunque, niente zaini instabili legati con corde o elastici, ma sistemi di valigie specifici per moto da fissare su appositi supporti. Per quanto riguarda invece la manutenzione, prima di partire ricordati di controllare la catena della moto e di lubrificarla se necessario.



PRIMO VIAGGIO IN CAMPER

Infine ecco qualche consiglio su come organizzare il primo viaggio in camper. In primis, pianifica il percorso e fai una lista dei luoghi che desideri visitare, successivamente procurati una guida delle aree di sosta per camper lungo il tragitto e controlla se ci sono particolari regole di parcheggio. Organizza al meglio le tue forniture di base, come cibo, acqua potabile e prodotti per l’igiene personale, e verifica che tutti gli impianti del camper (illuminazione, gas, acqua, cucina, WC, ecc.) risultino in buone condizioni. Porta con te utensili e attrezzature di base per eventuali riparazioni di emergenza. Prepara un kit di pronto soccorso e assicurati di aver stipulato o rinnovato un’assicurazione specifica per i camper.