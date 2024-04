Come sarà il Ponte sullo Stretto di Messina? Guarda l’anteprima

Nessuno può dire con certezza se il Ponte sullo Stretto di Messina si farà veramente ma intanto l’iter va avanti e adesso sta per iniziare la delicata fase degli espropri. Secondo le prime informazioni dovranno essere abbattuti circa 450 edifici tra abitazioni e locali commerciali per liberare 3,7 milioni di mq di terreni, coinvolgendo almeno mille famiglie. In teoria l’avvio dei lavori per la costruzione del ponte è previsto nel 2024 e un video molto suggestivo, postato da una pagina indipendente di divulgazione sul progetto, mostra come sarà il Ponte sullo Stretto di Messina quando sarà completato, confrontando il prima e il dopo dei luoghi dove verrà realizzata l’opera. Se davvero tutto sarà fatto come si vede nel filmato, assisteremo a una trasformazione epocale. Non ci resta che attendere gli eventi.

PONTE DI MESSINA: TUTTI I NUMERI

Il Ponte sullo Stretto di Messina è stato progettato secondo lo schema del ponte sospeso e prevede una lunghezza della campata centrale di 3.300 metri, a fronte di 3.666 metri di lunghezza complessiva comprensiva delle campate laterali (sarà il ponte sospeso più lungo del mondo). Poi 60,4 metri di larghezza dell’impalcato, 399 metri di altezza delle torri, 2 coppie di cavi per il sistema di sospensione, 5.320 metri di lunghezza complessiva dei cavi, 1,26 metri come diametro dei cavi di sospensione, 44.323 fili d’acciaio per ogni cavo di sospensione, 65 metri di altezza di canale navigabile centrale per il transito di grandi navi, con volume dei blocchi d’ancoraggio pari a 533.000 metri-cubi.

L’opera è costituita da 6 corsie stradali, 3 per ciascun senso di marcia (2 + 1 emergenza) e 2 binari ferroviari, per una capacità dell’infrastruttura pari a 6.000 veicoli/ora e 200 treni/giorno. Il progetto prevede inoltre l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per dare vita a un servizio di trasporto pubblico locale tra le due città di Messina e Reggio Calabria. Il ponte risulta progettato con una resistenza al sisma pari a 7,1 magnitudo della scala Richter, con un impalcato aerodinamico di ‘terza generazione’ stabile fino a velocità del vento di 216 km/h. Per completare l’intera opera si stimano all’incirca 7 anni dall’inizio dei lavori, con inaugurazione nel corso del 2032.

COME SARÀ IL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA? GUARDA IL VIDEO

I numeri sono impressionanti ma per capire meglio come sarà il Ponte sullo Stretto di Messina bisogna vedere il video di cui accennavamo prima e che trovate qui sotto. 1 minuto e 48 secondi spesi bene perché non mostrano solamente l’anteprima dell’infrastruttura ma, nei dettagli, la trasformazione dell’intera area attorno al ponte.

Ricordiamo infatti che oltre al ponte vero e proprio il progetto prevede la realizzazione di 40 km di raccordi stradali e ferroviari (l’80% dei quali sviluppati in galleria) che lo collegheranno all’autostrada del Mediterraneo e alla stazione ferroviaria di Villa S. Giovanni dal lato calabrese, e alle autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo nonché alla nuova stazione ferroviaria di Messina dalla parte siciliana. Inoltre verranno realizzate sul lato siciliano tre fermate ferroviarie in sotterraneo (Papardo, Annunziata ed Europa) che, unite alle stazioni già esistenti, daranno vita a un sistema metropolitano interregionale al servizio degli oltre 400.000 abitanti dell’area.

È prevista infine la costruzione in località Piale, nel comune di Villa San Giovanni, di un mega centro direzionale progettato dal celebre architetto Daniel Libeskind che ospiterà attività connesse alla gestione del ponte ma anche servizi quali negozi, ristoranti e centro convegni. La struttura sarà dotata di una piazza circolare sovrastata da una grande scultura sospesa (detta ‘il Ring’) che offrirà viste panoramiche sullo Stretto e sulla zona circostante. Nel video dovrebbe essere visibile al minuto 1:01.

COSA MANCA PER L’AVVIO DEI LAVORI DEL PONTE SULLO STRETTO

Lo scorso mese di febbraio il consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina SpA ha approvato l’aggiornamento del progetto definitivo del consorzio Eurolink (Webuild) per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Un passo necessario perché il progetto scelto risale al 2011 e occorreva adeguarlo alle prescrizioni e alle normative vigenti. Il CdA ha dato anche il via libera al programma di opere anticipate da avviare dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPESS. Tali opere riguardano soprattutto le operazioni propedeutiche alla cantierizzazione e in particolare la viabilità, con la risoluzione delle interferenze, la bonifica degli ordigni bellici, le indagini archeologiche, geognostiche e geotecniche e la predisposizione dei campi base.

L’iter burocratico per l’avvio dei lavori per il Ponte di Messina proseguirà il prossimo 16 aprile con la Conferenza dei Servizi istruttoria presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui parteciperanno tutti i ministeri e le amministrazioni statali interessati, le Regioni Calabria e Siciliana, i Comuni, nonché gli enti gestori delle reti infrastrutturali coinvolte dai lavori.

Toccherà poi al MIT sottoporre all’approvazione del CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) il progetto definitivo e la relazione del progettista, unitamente alle osservazioni, alle richieste e alle prescrizioni acquisite nella Conferenza di Servizi, e alle eventuali prescrizioni formulate all’esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Dal canto suo, la Stretto di Messina SpA predisporrà il piano economico-finanziario dal quale risulterà l’intera copertura dell’opera. Se tutto va bene l’approvazione da parte del CIPESS arriverà per la metà di quest’anno, poi si potrà davvero dare inizio ai lavori.