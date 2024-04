In attesa dei nuovi incentivi statali che arriveranno a breve, molte case automobilistiche si stanno sostituendo allo Stato proponendo sconti e promozioni per attirare la clientela e tenere vivo il mercato dell’auto. Tra queste c’è anche Citroen con le sue offerte di acquisto in pronta consegna. Ma come funzionano gli incentivi Citroen? Si riesce davvero a risparmiare qualcosa? Scopriamolo nel dettaglio.

INCENTIVI CITROEN CON FINANZIAMENTO

La gamma termica Citroen, non potendo contare sugli incentivi auto 2024, che al momento sono disponibili solo per auto elettriche e plug-in aspettando che parta il nuovo schema, viene offerta con il contributo della casa e finanziamento agevolato. La promozione riguarda tutti i modelli, ecco tre esempi:

Citroen C3 You PureTech 83cv (pronta consegna)

Listino: 18.350 euro

Prezzo in promozione: 13.850 euro

Prezzo con finanziamento SimplyDrive D Stock 90 oltre oneri finanziari: 13.350 euro

Anticipo: 3.425 euro

Rate mensili: 35 da 69 euro

Tan fisso 6,99% Taeg 9,34%

Rata Finale: 10.174 euro, in alternativa l’auto si può sostituire o restituire.

Citroen C4 PureTech 100cv S&S You (pronta consegna)

Listino: 24.950 euro

Prezzo in promozione: 19.150 euro

Prezzo con finanziamento SimplyDrive D oltre oneri finanziari: 18.650 euro

Anticipo: 3.260 euro

Rate mensili: 35 da 129 euro

Tan fisso 7,99% Taeg 9,71%

Rata Finale: 15.088 euro, in alternativa l’auto si può sostituire o restituire.

Citroen C5 Aircross Hybrid 136 cv e-DCS6 You (pronta consegna)

Listino: 36.900 euro

Prezzo in promozione: 29.400 euro

Prezzo con finanziamento SimplyDrive D oltre oneri finanziari: 28.900 euro

Anticipo: 5.871 euro

Rate mensili: 35 da 169 euro

Tan fisso 7,99% Taeg 9,22%

Rata Finale: 23.206 euro, in alternativa l’auto si può sostituire o restituire.

Promozioni valide fino al 30 aprile 2024 salvo proroga. Maggiori informazioni qui.

INCENTIVI CITROEN CON CONTRIBUTO STATALE E LEASING

Per le vetture elettriche e plug-in hybrid, Citroen oltre allo sconto degli incentivi statali abbina la formula del leasing finanziario che offre un’ulteriore riduzione. In questo caso gli incentivi Citroen sono per nuova E-C3, E-C4, E-C4X, C5 Aircross Plug-in Hybrid, C5 X Plug-in Hybrid, E-Spacetourer ed E-Berlingo. Ecco un esempio.

Nuova Citroen E-C3 You

Listino: 23.900 euro

Prezzo in promozione: 18.900 euro con incentivi statali e rottamazione

Prezzo con leasing finanziario oltre oneri finanziari: 18.900 euro

Anticipo: 6.300 euro

Rate mensili: 35 da 49 euro

Tan fisso 3,3% Taeg 4,94%

Rata Finale: 12.267 euro, in alternativa l’auto si può sostituire o restituire.

Per ricevere il massimo dello sconto previsto dall’ecobonus statale è richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato con classe fino a Euro 4 intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi. Promozioni valide fino al 30 aprile 2024 salvo proroga.

QUANTO COSTANO LE CITROEN CON I NUOVI INCENTIVI STATALI?

Come è noto gli incentivi auto 2024 sono strutturati in modo particolare: attualmente vige lo stesso schema degli anni scorsi con sconti fino a 5.000 euro, con rottamazione, o 3.000 euro, senza rottamazione, per le auto elettriche, e di 4.000 euro, con rottamazione, o 2.000 euro, senza rottamazione, per le ibride plug-in, mentre quelli per le auto termiche sono terminati. Significa che con l’attuale schema possono beneficiare degli incentivi solo i modelli elettrici e plug-in di Citroen.

Prossimamente, invece, gli incentivi verranno modificati secondo il seguente schema:

Auto elettriche nuove

6.000 euro (senza rottamazione)

7.500 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

9.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

11.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

11.250 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e Isee sotto 30.000 euro)

12.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

13.750 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Per persone fisiche e giuridiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 35.000 euro + Iva (42.700 Iva inclusa).

Auto ibride plug-in nuove

4.000 euro (senza rottamazione)

5.000 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

5.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

5.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

6.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

6.875 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e 5 e Isee sotto 30.000 euro)

7.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Per persone fisiche e giuridiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 45.000 euro + Iva (54.900 Iva inclusa).

Auto termiche nuove fino a 135 g/km

1.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

2.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

3.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2).

Solo per persone fisiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 35.000 euro + Iva (42.700 Iva inclusa).

Auto usate Euro 6 fino a 160 g/km

2.000 euro (con rottamazione di veicoli fino a Euro 4).

Solo per persone fisiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 25.000 euro + Iva (30.500 Iva inclusa).

Ciò permetterà di avere forti sconti sulle Citroen elettriche e plug-in hybrid, che in qualche caso potrebbero arrivare a costare addirittura la metà o perfino meno della metà.