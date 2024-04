Come avere lo sconto del 15% sul bollo auto?

Ci sono vari modi per ottenere uno sconto sul bollo auto, o persino per non pagarlo se si possiede per esempio un’auto elettrica o si acquista un’auto destinata al trasporto delle persone disabili. Sono previste infatti riduzioni per le auto storiche con 20 anni di anzianità, se iscritte negli appositi registri, o per le auto alimentate esclusivamente a gpl o metano. Alcune regioni prevedono ribassi anche per le auto ibride. C’è poi una regione che da alcuni anni permette di avere lo sconto del 15% sul bollo auto ed è la Lombardia. Vediamo come si ottiene.

SCONTO DEL 15% SUL BOLLO AUTO IN LOMBARDIA: COME AVERLO

A decorrere dal 2020, gli importi complessivamente dovuti per il bollo auto in Lombardia sono ridotti del 15% in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria con addebito diretto sul conto corrente. Possono aderire:

le persone fisiche residenti in Lombardia o iscritte all’AIRE, proprietarie di uno o più veicoli o locatarie con contratto di leasing o noleggio lungo termine;

residenti in Lombardia o iscritte all’AIRE, proprietarie di uno o più veicoli o locatarie con contratto di leasing o noleggio lungo termine; le persone fisiche che intendono pagare per conto del proprietario/locatario di un veicolo (per esempio: coniuge, convivente, figlio, nipote, ecc.)

di un veicolo (per esempio: coniuge, convivente, figlio, nipote, ecc.) le persone giuridiche pubbliche e private, proprietarie di un numero di veicoli non superiore a 50.

Attenzione: in caso di veicolo intestato a più persone, la richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata dal soggetto indicato per primo sulla carta di circolazione.

Oltre allo sconto del 15%, aderire alla domiciliazione del pagamento del bollo permette di avere altri vantaggi come la commissione di massimo 1,00 euro per l’addebito e la certezza di pagare sempre entro la scadenza, senza incorrere nelle sanzioni previste per l’eventuale ritardato pagamento.

La domiciliazione bancaria resta valida in automatico per gli anni successivi ma può essere revocata in qualsiasi momento.

È possibile domiciliare anche il pagamento del bollo per un veicolo di nuova immatricolazione (con scadenza alla fine del mese successivo a quello d’immatricolazione) solo se il mandato perviene a Regione Lombardia tramite richiesta online entro la fine del mese precedente alla scadenza.

La domiciliazione bancaria in Lombardia non è prevista per il pagamento della tassa di circolazione, dovuta per i veicoli ultratrentennali, e per i rimorchi con massa inferiore a 3,5 tonnellate.

COME ATTIVARE LA DOMICILIAZIONE BANCARIA PER AVERE LO SCONTO DEL 15%

Per attivare la domiciliazione del bollo auto in Lombardia e avere lo sconto del 15% bisogna far pervenire in Regione il mandato di autorizzazione all’addebito (mandato SEPA Direct Core), in forma esclusivamente digitale, entro determinate scadenze. Nel dettaglio:

richiesta in modalità online, accedendo all’Area Personale dei Tributi mediante SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi, purché si disponga del PIN associato alla carta e di un lettore di smartcard).

Una volta entrati nella propria Area Personale, dalla sezione “Domiciliazione” è possibile compilare e inviare il mandato di autorizzazione all’addebito. La domiciliazione è attiva fin dalla prima scadenza del bollo se l’inoltro avviene entro la fine del mese precedente a quello in cui deve essere effettuato il pagamento (p. es: termine di pagamento 30/6/2024, invio richiesta domiciliazione entro il 31/5/2024).

Ribadiamo che in Lombardia, per i veicoli di nuova immatricolazione, il primo pagamento del bollo auto deve avvenire entro il mese successivo a quello di immatricolazione.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata sul portale della Regione Lombardia.

SCONTO BOLLO AUTO: ALTRE REGIONI CON LA DOMICILIAZIONE BANCARIA

La Lombardia non è l’unica regione che prevede la domiciliazione bancaria sul pagamento del bollo auto, con la possibilità di ottenere uno sconto per chi la attiva. Offrono infatti lo stesso beneficio anche la Campania e, da quest’anno, la Sicilia. Tuttavia lo sconto applicato da queste regioni è più basso, ossia del 10%. Clicca sui seguenti link per scoprire come attivare la domiciliazione bancaria del bollo in queste regioni: