I pittoreschi borghi delle Cinque Terre sono una delle principali mete turistiche in Italia, frequentatissime sia dal turismo interno che, in numero perfino maggiore, dai visitatori stranieri. In ogni guida di viaggi sull’Italia, le Cinque Terre sono sempre nella Top-5 delle cose da vedere e non di rado al numero 1. Ma come si arriva alle Cinque Terre? Data l’ubicazione relativamente impervia dei caratteristici borghi che ne fanno parte, molti scelgono l’opzione del treno. Una buona percentuale, però, preferisce giungere in macchina, sfidando la carenza di parcheggi, per avere più libertà d’azione. Scopriamo, pertanto, come andare alle Cinque Terre in auto.

DOVE SONO LE CINQUE TERRE?

Le Cinque Terre si trovano in Liguria, precisamente nel tratto di costa della Riviera ligure di Levante, in provincia di La Spezia. Ne fanno parte altrettanti borghi, definiti anticamente ‘terre’ (da cui il nome del luogo), che da ovest verso est sono Monterosso, Vernazza, Corniglia (l’unico dei cinque borghi a non affacciarsi direttamente sul mare), Manarola e Riomaggiore. Sono patrimonio UNESCO dal 1997 e parco nazionale dal 1999, nonché area marina protetta. Le Cinque Terre rappresentano una meta imperdibile per tante tipologie di turisti, dagli amanti delle bellezze naturali e paesaggistiche agli appassionati di trekking (grazie ai numerosi sentieri tra cui la celeberrima Via dell’Amore che unisce Manarola a Riomaggiore), dagli innamorati delle spiagge e del mare agli intenditori di arte e cultura, ce n’è davvero per tutti i gusti.



QUANDO ANDARE ALLE CINQUE TERRE?

Essendo una meta principalmente marittima, le Cinque Terre sono visitate specialmente d’estate, ma il clima tutto sommato mite anche nei mesi invernali le rende attraenti in ogni periodo dell’anno. Anzi, proprio per evitare il flusso estivo che spesso supera i livelli di tollerabilità, i mesi migliori per andare alle Cinque Terre sono quelli ‘di bassa stagione’, preferibilmente da marzo a maggio e da settembre ai primi di novembre.





COME ANDARE ALLE CINQUE TERRE IN AUTO?

L’auto costituisce certamente una buona alternativa al treno per andare alle Cinque Terre: basta solo ricordarsi che la discesa fino al centro dei borghi è possibile solo a piedi, essendo chiusi al traffico privato, per cui la vettura va lasciata nei parcheggi a pagamento, che non sono così numerosi (e che potrebbero pertanto risultare di difficile accesso nei mesi estivi e durante i fine settimana); oppure gratuitamente lungo le strade limitrofe nei tratti consentiti, prestando molta attenzione a eventuali segnali di divieto.

Alle Cinque Terre si può arrivare in auto percorrendo, a seconda del punto di partenza, l’autostrada A12 Genova – Livorno o l’autostrada A15 Parma – La Spezia, uscendo in entrambi i casi al casello di La Spezia – Santo Stefano di Magra.

Dopodiché occorre immettersi sulla SP 370 detta appunto delle Cinque Terre, che in 15 minuti conduce al primo bivio per Riomaggiore o, proseguendo, per il borgo successivo di Manarola. Dopo Manarola per andare a Corniglia, Vernazza o Monterosso bisogna invece prendere la stretta e ripida SP 51.

In realtà c’è anche un’alternativa che consente di arrivare alle Cinque Terre in auto da ovest, senza andare necessariamente a La Spezia, ed è quindi consigliata per chi ha scelto Monterosso come prima o unica destinazione. Quando si percorre la A12 bisogna uscire a Carrodano – Levanto, seguire la direzione per la cittadina di Levanto e, una volta giunti in paese, intraprendere le indicazioni per la salita di Passo Termine e poi quelle per Monterosso poco dopo l’uscita da una galleria.



NOLEGGIARE UN’AUTO PER ANDARE ALLE CINQUE TERRE

