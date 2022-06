Città più trafficate del mondo 2021: Roma e Palermo nella top 10

Scopri la classifica delle città più trafficate del mondo nel 2021: Roma e Palermo sono nella top 10 anche se in miglioramento rispetto al periodo pre-Covid

‘La piaga di Palermo è il traffico… tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere’, affermava lo ‘zio’ del boss Johnny Stecchino nell’omonimo film di Roberto Benigni. E sebbene la frase fosse sarcastica per nascondere problemi ben più gravi, un fondo di verità c’era e c’è ancora adesso: l’Inrix Global Traffic Scorecard 2021 pubblicato da Inrix Inc., leader mondiale nell’analisi dei trasporti e nei servizi di auto connesse, ha inserito infatti il capoluogo siciliano nella top ten delle città più trafficate del mondo nel 2021 insieme a Roma.

CITTA PIU TRAFFICATE NEL 2021:I PARAMETRI DELLA RICERCA

Il report ha identificato e classificato le tendenze di traffico e mobilità in più di 1000 aree urbane in 50 Paesi diversi, inclusa l’Italia, valutando sia il grado di impatto, ossia un pendolarismo calcolato in base alla popolazione di una città e al ritardo attribuibile alla congestione, che le ore perse nel traffico, intese come numero totale di ore perse durante i periodi di punta del pendolarismo rispetto alle condizioni di flusso libero. A queste valutazioni ha poi aggiunto i dati che riguardano l’impatto degli incidenti e la loro influenza sui ritardi di viaggio, i Vehicle-Miles Traveled o VMT (la distanza percorsa all’interno di un’area geografica per un periodo di tempo specificato) e infine la velocità dell’ultimo miglio, cioè la velocità con cui un conducente può aspettarsi di percorrere un miglio in centro città durante le ore di punta.

TRAFFICO NEL MONDO PRIMA E DOPO IL COVID

Miscelando tutti i parametri è venuta fuori la classifica delle città più trafficate al mondo nel 2021, anno caratterizzato dalla ripresa della mobilità a livelli importanti, grazie al progressivo allentamento delle restrizioni per il Covid-19, ma con numeri ancora inferiori rispetto al periodo pre-pandemia. L’anno scorso, ad esempio, un automobilista romano ha perso in media 107 ore nel traffico: certamente non poche ma comunque 59 ore in meno rispetto all’epoca prima del Covid (-35%). Un palermitano ne ha perse invece 109, ma prima del Coronavirus ne perdeva 137.

Nel prossimo paragrafo trovate l’Inrix Global Traffic Scorecard 2021 relativo al mondo intero, poi alla sola Europa e infine all’Italia (tra parentesi il numero di ore perse nel traffico e la differenza rispetto al periodo pre-Covid, ovviamente le posizioni della classifica tengono conto anche degli altri parametri).

CITTÀ PIÙ TRAFFICATE NEL MONDO, IN EUROPA E IN ITALIA 2021

– Città più trafficate del mondo 2021

1. Londra (148, -1%)

2. Parigi (140, -15%)

3. Bruxelles (134, -4%)

4. Mosca (108, -15%)

5. New York City (102, -27%)

6. Chicago (104, -28%)

7. Roma (107, -35%)

8. Bogotá (94, -51%)

9. Palermo (109, -20%)

10. Istanbul (88, -42%).

– Città più trafficate in Europa 2021

1. Londra (148, -1%)

2. Parigi (140, -15%)

3. Bruxelles (134, -4%)

4. Mosca (108, -15%)

5. Roma (107, -35%)

6. Palermo (109, -20%)

7. Istanbul (88, -42%)

8. Bucarest (98, -)

9. Lione (102, -2%)

10. Rostov (97, +16%).

– Città più trafficate in Italia 2021

1. Roma (107, -35%)

2. Palermo (109, -20%)

3. Torino (93, -24%)

4. Milano (65, -34%)

5. Lecco (82, +82%)

6. Verona (69, -10%)

7. Genova (63, -13%)

8. Bolzano (68, +52%)

9. Busto Arsizio (64, -)

10. Napoli (52, -28%).