Circolazione stradale: +40% di km percorsi in Italia rispetto a giugno 2020

La circolazione stradale torna a crescere in Italia: ecco l’analisi dei dati di giugno 2021 provenienti dalle scatole nere di auto e veicoli commerciali

I dati sulla circolazione stradale in Italia relativi a giugno 2021 mostrano un aumento di oltre il 40% dei km percorsi dai veicoli leggeri rispetto a giugno 2020. È il resoconto di una delle maggiori aziende di servizi telematici e assicurativi. Ancora più evidente è il trend dei km percorsi dai veicoli pesanti, aumentati del +310,7%.

L’INDAGINE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE A GIUGNO 2021

Il confronto sulla percorrenza media giornaliera con il corrispondente al periodo pre-lockdown evidenzia un aumento del +228% del traffico di veicoli pesanti. Aumento più contenuto (+46%) invece per gli spostamenti dei veicoli leggeri, ma comunque in crescita. Il Mobility DataLab è l’osservatorio che delinea l’andamento mensile relativo al traffico veicolare: a giugno 2021 ha rilevato un aumento del +22,6% del traffico dei veicoli leggeri rispetto al mese precedente. Nello stesso periodo, i km percorsi dai veicoli pesanti sono aumentati del +6,3%, con un trend di crescita che continua da febbraio di quest’anno.

I DATI REALI SULLA CIRCOLAZIONE PROVENIENTI DALLE SCATOLE NERE

I dati descrivono l’andamento della mobilità su base temporale e geografica, confrontata con il periodo medio di riferimento precedente a quello in corso. L’indagine mostra dati che provengono da milioni di veicoli dotati di dispositivi telematici GPS e fornisce informazioni anonime sui km percorsi per il calcolo delle effettive distanze percorse dalle flotte di veicoli, sia leggeri sia pesanti. L’unica condizione è che ovviamente i veicoli siano dotati di dispositivi di geolocalizzazione in grado di comunicare a un sistema centrale la propria posizione in tempo reale.

CIRCOLAZIONE STRADALE: LA TOP 3 DELLE REGIONI ITALIANE

L’analisi del traffico e della circolazione stradale su base regionale vede in testa a pari merito Emilia-Romagna e Liguria (+129%). Subito al secondo posto il Piemonte, che a giugno 2021 ha visto i km percorsi aumentare del +126% rispetto al mese di maggio 2021. In generale, l’osservatorio afferma che in tutte le regioni si registra un trend in aumento dei km percorsi. Considerando il dato sulla mobilità intraregionale, rispetto al mese di maggio i km percorsi dai veicoli leggeri sono aumentati del +18% mentre quelli dei veicoli pesanti del +15%.