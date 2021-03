Via Michelin: percorsi e usura dell’auto nei costi di viaggio

Il calcolo dei costi di viaggio e dei percorsi con Via Michelin include anche l’usura del veicolo dal 2021: cosa cambia rispetto alle Tabelle chilometriche

Il calcolo dei percorsi con Via Michelin è il modo più semplice e conosciuto per fare una stima dei costi di viaggio con l’auto. Dal 2021 però alle spese di carburante e autostrada, quando si calcola un percorso con Via Michelin si potrà sapere anche il costo di usura del veicolo. Una novità che riduce le differenze tra Via Michelin e le Tabelle ACI dei costi chilometrici. Anche se i due servizi hanno finalità molto diverse. Ecco come funziona Via Michelin per il calcolo di percorsi, costi carburante e usura dell’auto.

CALCOLO COSTI DI VIAGGIO CON VIA MICHELIN

E’ quasi improbabile che non sappiate cos’è Via Michelin, ma se ancora non avete avuto modo di esplorarne i vantaggi, ecco una breve spiegazione. Via Michelin è un portale che permette di calcolare le distanze, i percorsi e i costi di viaggio in modalità totalmente gratuita. Si possono calcolare così i costi vivi totali di un viaggio in base i percorsi e decidere se fare la strada più lunga ma economica o quella più veloce ma con un pedaggio e un costo carburante maggiore. La novità che caratterizza via Michelin dal 2021 nel calcolo dei percorsi è il costo di usura del veicolo. Una stima che permette di considerare anche il costo di usura del veicolo, utile nei viaggi di lavoro. Ovviamente lo stesso si può fare tramite le tabelle chilometriche per la definizione dei soli rimborsi chilometrici. Mentre con Via Michelin si può sapere quanto costa fare un viaggio includendo tutte le voci di spesa principali che ora vediamo nel dettaglio o conoscere con esattezza i costi di un’auto condivisa.

VIA MICHELIN, PERCORSI E CALCOLO COSTI DI VIAGGIO

Per il calcolo dei costi di viaggio, basta collegarsi su sito di Via Michelin e inserire sulla sinistra prima i dati relativi al viaggio e subito sotto i dati principali del veicolo utilizzato. Quindi:

– Partenza e destinazione del viaggio;

– Cliccare su Opzioni e inserire i dati relativi all’auto: Marca, Modello, cilindrata, carburante e costo del carburante al litro;

Questo è il calcolo costi di viaggio standard che prevede solo i percorsi Via Michelin possibili con dettaglio del costo carburante e costo pedaggio.

VIA MICHELIN, PERCORSI E CALCOLO COSTI DI USURA AUTO

Per sapere invece quanto costa utilizzare un’auto anche in termini di usura, bisogna aggiungere altre informazioni relative al veicolo e in particolare:

– Anno di acquisto;

– Chilometri percorsi ogni anno;

In questo modo il calcolo costi viaggio di Via Michelin mostra il costo del viaggio, che include anche i costi di usura del veicolo. Il costo dell’usura è calcolato in base ai chilometri percorsi e all’ammortamento del veicolo. E’ chiaro quindi che il rimborso di un’auto acquistata usata o con svariati anni sarà molto minore. Ma la stima non include anche gli interventi di manutenzione ordinaria che invece possono influire di più per un modello particolarmente prestigioso o costoso.