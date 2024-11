Chiusura A4 9 e 10 novembre 2024: orari e deviazioni

Nell’ambito dei lavori per riqualificare il tratto autostradale della A4 tra Portogruaro e San Donà di Piave, lungo 25 chilometri, che prevede l’abbattimento di ben dieci cavalcavia, nella notte tra il 9 e il 10 novembre 2024 sarà demolito il manufatto di via Gonelle, nel comune di Cessalto (TV). L’evento comporterà ovviamente la temporanea chiusura della A4 nel tratto interessato, continua a leggere per conoscere gli orari dello stop e le strade alternative.

LO STATO DEI LAVORI SULL’AUTOSTRADA A4

L’abbattimento, che rappresenta un altro passo avanti nel percorso di riqualificazione dell’asse autostradale in questione, avente come obiettivo il rifacimento dei cavalcavia sovrappassanti la A4, arriva a poco più di un mese dalla demolizione del cavalcavia di via Pradipozzo a Portogruaro. Il programma prevede nei prossimi mesi la realizzazione dei lavori in corrispondenza del cavalcavia di via Grassaga nel comune di San Donà di Piave, del cavalcavia della SP 60 (via Paludi) nel comune di Annone Veneto, dei cavalcavia della SP 163 (via Callunga), di via Vittoria, via Donegal e via Dante nel comune di Cessalto, e infine dei cavalcavia di via Frassinella e via Maute nel comune di Portogruaro.

CHIUSURA AUTOSTRADA A4 9 E 10 NOVEMBRE 2024: GLI ORARI DELLO STOP

La società Autostrade Alto Adriatico che gestisce il tratto della A4 tra Venezia e Trieste, in cui ricadono i lavori, ha comunicato che sarà necessario chiudere al transito dei mezzi il tratto tra San Donà di Piave e Latisana in entrambe le direzioni tra le ore 20:00 di sabato 9 novembre e le ore 8:00 domenica 10 novembre 2024, per un totale di 12 ore.

Dalle ore 17:00 del 9 novembre alle ore 8:00 del 10 novembre è stata inoltre disposta la chiusura delle aree di servizio di Fratta Sud e Fratta Nord.

Da notare che le operazioni sul cavalcavia di via Gonelle non saranno le uniche che si svolgeranno sulla A4 nella notte tra sabato e domenica. Proseguiranno infatti le attività di sistemazione delle barriere centrali nell’ultimo tratto di tre chilometri tra Alvisopoli e Portogruaro alla confluenza con le due corsie. Inoltre verrà adeguata la segnaletica orizzontale.

CHIUSURA A4 9 E 10 NOVEMBRE 2024: DEVIAZIONI E STRADE ALTERNATIVE

Se devi viaggiare nel tratto interessato dalla chiusura della A4 tra il 9 e il 10 novembre, considera pertanto queste deviazioni:

per il traffico transitante sulla carreggiata Est (provenienza Venezia) della A4 in direzione Trieste, verrà imposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di San Donà di Piave con possibilità di rientro sulla A4 allo svincolo di Latisana;

per il traffico transitante sulla carreggiata Ovest (provenienza Trieste) della A4 in direzione Venezia, verrà imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Latisana con possibilità di rientro sulla A4 allo svincolo di San Donà di Piave;

per il traffico transitante sulla carreggiata Sud (provenienza Conegliano) della A28 verrà imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Portogruaro: chi è diretto verso Trieste potrà, utilizzando la viabilità ordinaria, rientrare in A4 allo svincolo di Latisana, mentre chi è diretto verso Venezia potrà, utilizzando la viabilità ordinaria, rientrare in A4 allo svincolo di San Donà di Piave.

