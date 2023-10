CES 2024: Stellantis ritira la partecipazione a causa degli scioperi

La notizia di Stellantis che ha annunciato di cancellare la sua partecipazione al CES 2024 ha fatto il giro del mondo. Non è certo la prima volta che i Costruttori auto decidano di rinunciare a importanti Saloni internazionali dell’Automotive. Anzi, dopo la pandemia da Covid, le crisi ancora in atto e la corsa alla riduzione dei costi per supportare l’elettrificazione, l’assenza delle Case auto agli eventi internazionali suscita meno clamore di un tempo. Tuttavia è la prima volta che una decisione del genere viene presa in seguito a scioperi e tensioni con i dipendenti negli USA.

CES 2024, FORFAIT STELLANTIS ALLA FIERA DELL’ELETTRONICA

Le tensioni tra i sindacati UAW (United Automobile Workers) negli USA non preoccupano solo Stellantis, ma anche altri gruppi che contano, come Ford e General Motors. Ma Stellantis è il primo Costruttore ad aver annunciato di dover riservare attenzione e risorse allo sciopero UAW in corso e quindi non parteciperà al Consumer Electronic Show 2024 di Las Vegas. Negli ultimi anni, l’evento più atteso sull’elettronica di consumo è diventato la vetrina di molte Case auto che hanno presentato al pubblico inedite funzionalità di auto sempre più “software designed”.

STELLANTIS COMUNICA CHE NON CI SARA’ AL CES 2024

Il comunicato stampa ufficiale di Stellantis, riporta che: “Poiché i costi degli scioperi UAW in corso contro Stellantis continuano ad aumentare, l’Azienda ha deciso di annullare le esposizioni e le presentazioni previste al CES 2024, la più grande fiera tecnologica al mondo, prevista per gennaio 2024 a Las Vegas, Nevada.

Essere secondi a nessuno nella creazione di valore per tutti gli stakeholder – clienti, dipendenti e investitori – è una componente chiave del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis. Alla luce dello stato attuale delle trattative negli Stati Uniti, preservare i fondamentali aziendali e quindi proteggere il futuro dell’azienda è una priorità assoluta per il team di leadership di Stellantis”.

STELLANTIS PREVEDE IMPATTI FINANZIARI DAGLI SCIOPERI UAW

Con lo scopo di tutelare i propri interessi nel corso delle complesse trattative con i sindacati UAW, Stellantis ha optato per l’annullamento della partecipazione al CES 2024. Questa decisione è stata presa come parte di un piano d’emergenza adottato sin dall’inizio dello sciopero. Nonostante questa svolta, l’azienda ha dimostrato la sua resilienza mettendo in atto misure per mitigare gli impatti finanziari e preservare il proprio capitale. Questo fa eco alla riduzione dei costi di molte Case auto, sottolineando che i grandi eventi fieristici diventano sempre meno rilevanti, soprattutto in situazioni di crisi.