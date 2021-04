Tutto sul Certificato verde: come funziona il pass per spostarsi tra regioni arancioni e rosse previsto dal decreto Riaperture in vigore dal 26 aprile 2021

La grande novità del decreto Riaperture (d.L. n.52 del 22 aprile 2021) è il Certificato verde, ossia il pass che a partire dal 26 aprile consentirà di spostarsi da, verso e tra le regioni in zona arancione e rossa, mentre la circolazione nelle zone gialle e bianche non ha bisogno di alcun “salvacondotto”. Il certificato sarà riservato a tre categorie di utenti: persone già vaccinate (con ciclo di vaccinazione completo), persone guarite dal Covid, persone che hanno effettuato un test molecolare o antigienico nelle ultime 48 ore. Vediamo nel dettaglio come funziona il certificato verde, non prima di aver precisato che saranno sempre autorizzati, anche senza pass (ma con autocertificazione), gli ingressi nelle zone arancioni e rosse per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, oltre che per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

CERTIFICATO VERDE COVID: CHE COS’È E COME FUNZIONA

La scorsa settimana il premier Mario Draghi ha annunciato, da lunedì 26 aprile, un primo pacchetto di riaperture (ne abbiamo parlato approfonditamente qui) visto il miglioramento del quadro epidemiologico e il buon ritmo della campagna vaccinale. Tra le novità l’introduzione della Certificazione verde (art. 9 del d.L. n. 52/2021) comprovante, come abbiamo anticipato, lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 o di guarigione dall’infezione, oppure l’effettuazione di un tampone molecolare o rapido con risultato negativo. Questo certificato servirà soprattutto per spostarsi liberamente tra le regioni, a prescindere dal colore, ma potrà essere usato anche per garantire l’accesso riservato a determinate attività o servizi (lo specifica il decreto stesso), ad esempio spettacoli, eventi sportivi, manifestazioni fieristiche, nonché per andare all’estero senza la necessità di sottoporsi a quarantena.

CERTIFICATO VERDE PER AVVENUTA VACCINAZIONE

Il Certificato verde ottenuto per avvenuta vaccinazione ha una validità di 6 mesi dalla data dal completamento del ciclo vaccinale contro il Covid-19 (quindi dopo la seconda dose, quando prevista) ed è rilasciato, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. Il certificato deve recare l’indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. La struttura sanitaria che ha eseguito il vaccino provvede poi a registrare, anche tramite i sistemi informativi regionali, la certificazione verde nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. Chi ha già completato il ciclo vaccinale alla data di entrata in vigore del decreto Riaperture, può richiedere il Certificato verde alla struttura che ha erogato il servizio oppure alla Regione in cui ha sede la struttura stessa.

CERTIFICATO VERDE PER GUARIGIONE DAL COVID

Anche il Certificato verde ottenuto per guarigione dal Covid ha una validità di 6 mesi dalla data dell’avvenuta guarigione, ed è rilasciato, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso cui è avvenuto il ricovero del paziente. Oppure, per i pazienti non ricoverati, dal medico di base o dal pediatra. La certificazione va resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. Attenzione: il certificato cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga nuovamente identificato come caso positivo al Covid-19. Allo stesso tempo i certificati di guarigione rilasciati precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto Riaperture hanno sempre validità di 6 mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo il caso di reinfezione.

CERTIFICATO VERDE PER EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE

Infine, il Certificato verde per effettuazione del tampone ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è prodotto, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture o dai soggetti autorizzati o accreditati a svolgere tali test (strutture sanitarie pubbliche o private, farmacie, medici di base, pediatri, ecc.). Ai fini del rilascio del certificato saranno ritenuti validi:

– test molecolare di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell’acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;

– test antigenico rapido basato sull’individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari.

IL CERTIFICATO VERDE ITALIANO È VALIDO ANCHE ALL’ESTERO?

L’articolo 9 comma 8 del decreto Riaperture specifica che tutte le certificazioni verdi Covid-19, rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’UE, sono riconosciute come equivalenti al certificato italiano e viceversa. Di conseguenza le certificazioni rilasciate in un altro Stato UE a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione Europea sono valide anche in Italia, purché conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Ragionevolmente si presume che il certificato verde italiano sia riconosciuto dagli altri Paesi membri. In ogni caso, sottolinea il successivo comma 9, si attende l’effettiva entrata in vigore, attesa per fine giugno, dell’annunciato passaporto vaccinale europeo che dovrebbe uniformare l’uso delle certificazioni verdi su tutto il territorio dell’Unione.

Per ulteriori informazioni sul Certificato verde, e in particolare sulle disposizioni riguardanti il trattamento dei dati personali e la privacy (art. 9 comma 10 del d.L. n. 52/2021), vi rimandiamo al testo integrale del decreto Riaperture in Gazzetta Ufficiale.