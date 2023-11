Cellulare al volante: 40 mila multe in una settimana in Europa

Quel brutto vizio (brutto e pericoloso) di usare il cellulare al volante gli automobilisti non se lo vogliono proprio togliere. Pochi giorni fa l’ANAS ha pubblicato uno studio dal quale emerge che il 10% dei conducenti italiani gira un video con il telefonino durante la guida. E quasi in contemporanea Roadpol, il network europeo delle polizie stradali, ha diffuso i risultati dell’ultima campagna di controllo Focus on the Road che come dato principale riporta l’impressionante numero di 40 mila conducenti di veicoli, tra auto e mezzi pesanti, che sono stati multati sulle strade europee, nell’arco di una sola settimana, per aver utilizzato dispositivi mobili portatili mentre erano alla guida.

CELLULARE AL VOLANTE: 40 MILA MULTE IN EUROPA IN SOLI 7 GIORNI

L’operazione Focus On The Road è stata realizzata dal 9 al 15 ottobre 2023 dalle forze appartenenti all’European Roads Policing Network, focalizzandosi proprio sulla distrazione alla guida dovuta all’uso di dispositivi mobili o ad altri fattori, che in molti Paesi europei è diventata una delle cause principali di incidenti, se non addirittura la principale. Ebbene, in appena 7 giorni gli operatori di polizia hanno pizzicato quasi 40 mila conducenti che maneggiavano impropriamente il cellulare al volante (precisamente 39.504), a cui vanno aggiunti altri 113 che utilizzavano il GPS senza dispositivo vivavoce e ulteriori 5.195 sorpresi a… guardare la televisione (sic), leggere un giornale o mangiare durante la guida. Abitudine, quest’ultima, molto diffusa ma altrettanto pericolosa, visto che presuppone l’allontanamento di una mano dal volante, sperando che ci si limiti a soltanto una mano.

L’operazione Focus On The Road ha permesso inoltre di appurare che 40.306 conducenti non indossavano la cintura di sicurezza, e in diversi Paesi ci sono stati controlli anche sull’uso di alcol e droghe, con esiti spesso sconfortanti. Ad esempio nei Paesi Bassi sono stati fermati ben 422 conducenti sotto l’influenza dell’alcol e 335 sotto quella di droghe, in alcuni casi in combinazione con l’alcol. Quest’ultimo aspetto sarà comunque valutato meglio a dicembre quando Roadpol condurrà sulle strade europee l’operazione Alcohol & Drugs con controlli mirati.

CELLULARE ALLA GUIDA: IL 10% DEI CONDUCENTI ITALIANI GIRANO VIDEO

Come dicevamo, i dati della campagna di controllo europea Focus On The Road sono usciti quasi in contemporanea alla ricerca dell’ANAS sugli stili di guida degli italiani, che ha rivelato la sconcertante percentuale del 10% di automobilisti che girano video con il cellulare durante la guida. Dalla stessa ricerca è emerso che il 38,5% dei conducenti italiani non rispetta la distanza di sicurezza, il 50,9% non usa gli indicatori di segnalazione cambio corsia per la manovra di sorpasso e il 50,7% per quella di rientro, il 72,6% non indossa la cintura di sicurezza nei sedili posteriori e il 46,8% non utilizza i seggiolini per i bambini. Insomma, un quadro decisamente ‘preoccupante’, per usare le parole dell’AD di ANAS, Aldo Isi.

USO DEL CELLULARE ALLA GUIDA: CON IL NUOVO CDS MULTA DI QUASI 500 EURO E SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLA PATENTE

Un po’ di cose potrebbero comunque cambiare nei prossimi mesi, con particolare riferimento all’uso del cellulare al volante, se sarà confermato l’inasprimento delle sanzioni per chi maneggia impropriamente un dispositivo portatile durante la guida, contenuto nel disegno di legge di riforma del Codice della Strada, attualmente all’esame della commissione Trasporti della Camera dei Deputati. Il testo prevede infatti l’immediata applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, oggi prevista solo in caso di recidiva, l’aumento della multa minima da 165 a 422 euro e la decurtazione di 8 punti patente. Vedremo se di fronte alla prospettiva di pagare quasi 500 euro di multa e di vedersi sospendere la patente per almeno 15 giorni, gli automobilisti terranno le mani finalmente lontane dal cellulare, usandolo correttamente solo in modalità vivavoce o con gli auricolari.