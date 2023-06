Traffico Liguria: dove vedere i tempi di percorrenza?

Anche nel 2023 la situazione del traffico in Liguria è ai limiti del drammatico (e forse anche oltre i limiti) sia a livello infrastrutturale che della circolazione, con lunghi tratti autostradali chiusi per lavori in corso, specie nelle gallerie, e decine di km in cui si viaggia su un’unica corsia. E durante la stagione estiva va perfino peggio, nonostante la sospensione di diversi cantieri, col risultato che per raggiungere le spiagge e le colline della Liguria in automobile occorre calcolare una tempistica decisamente superiore al normale. In questa sede non ci interessa cercare un responsabile, ammesso che ce ne sia soltanto uno, ma offrire un utile servizio agli utenti segnalando dove vedere i tempi di percorrenza stimati sulle autostrade liguri, così da ottimizzare il viaggio e giungere a destinazione nel minor tempo possibile.

TRAFFICO LIGURIA: TEMPI DI PERCORRENZA PREVISTI

Il sito di Autostrade per l’Italia (ASPI), che in Liguria gestisce la A7 da Serravalle a Genova, la A10 da Genova a Savona, la A12 da Genova a Sestri Levante e la A26 da Genova a Gravellona Toce, contiene una ricca sezione (raggiungibile qui) completamente dedicata ai tempi di percorrenza sulle autostrade liguri. In particolare si possono trovare informazioni su:

tempi di percorrenza previsti (previsioni giornaliere e settimanali);

tempi di percorrenza in real time;

traffico Liguria in real time;

programmazione dei cantieri (settimanale e trimestrale).

Risultano particolarmente interessanti le informazioni in tempo reale sui tempi di percorrenza nelle tratte interessate dai principali cantieri in Liguria (come il nodo di Genova), che mettono a confronto i tempi rilevati in autostrada e quelli sulla viabilità esterna (p.es. sulla SS 1 Aurelia o sulla SP 35), in modo che gli automobilisti possano scegliere in anticipo il percorso più vantaggioso.

Allo stesso modo le info sui tempi di percorrenza previsti per l’intera settimana consentono di organizzare una ‘partenza intelligente’ mettendosi in marcia nei giorni e soprattutto negli orari in cui si stima che ci sia meno traffico.

Anche la concessionaria Autostrada dei Fiori che gestisce l’A6 da Torino a Savona e il tronco della A10 da Savona a Ventimiglia mette a disposizione dell’utenza alcuni strumenti per verificare il traffico in Liguria e le stime sui tempi di percorrenza. Queste informazioni sono disponibili sul sito internet e sulla pagina Facebook di AdF. All’occorrenza si può contattare il centro operativo di controllo al numero 011.6650311 per l’A6 o al numero 0183.7075330 per il tronco A10.

CONTROLLARE I TEMPI DI PERCORRENZA IN LIGURIA CON GOOGLE MAPS

Ci sono poi diverse app che permettono di controllare i tempi di percorrenza in Liguria e una delle migliori è ovviamente Google Maps. L’applicazione permette di visualizzare il traffico lungo l’itinerario con i tempi di percorrenza stimati (e i possibili ritardi in base al traffico stesso, aggiornati continuamente), i percorsi consigliati e alternativi e gli eventuali rallentamenti lungo il tragitto, ad esempio a causa di incidenti o lavori. L’itinerario è segnato in blu, i tratti con traffico intenso sono in rosso e quelli con traffico moderato in arancione. L’utilizzo di Google Maps, anche su PC e notebook, è davvero molto semplice e alla portata di chiunque. Altre buone app per verificare il traffico Liguria sono Waze, Info Traffico e ViaMichelin.

TRAFFICO LIGURIA: SCOPRIRE I TEMPI DI PERCORRENZA CON I SERVIZI DEL CCISS

Il CCISS – Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale, struttura facente capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso il servizio Viaggiare Informati permette di reperire gratuitamente e in tempo reale, 24 ore su 24, ogni informazione sulla circolazione stradale in Liguria, compresa l’ubicazione di cantieri mobili e fissi su strade e autostrade, nonché la previsione sui tempi di percorrenza. Il servizio è raggiungibile contattando il numero verde telefonico 1518 o consultando l’app gratuita per iOS e per Android. L’app del CCISS è pensata anche per ovviare alle interruzioni di collegamento alla rete mobile che possono verificarsi durante il viaggio. Le info su traffico e viabilità sono inoltre disponibili sull’account Twitter del centro coordinamento.