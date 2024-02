BMW: la KBA scopre un software “anti-emissioni” illegale sulla X3

L’Autorità federale dei trasporti automobilistici in Germania ha identificato un defeat – device su alcuni modelli BMW X3 diesel. I dispositivi avrebbero la funzione di disattivare o aggirare il controllo delle emissioni. Le auto coinvolte sarebbero almeno 33.000 solo in Germania e molte di più quelle vendute anche all’estero cove però continuerà a contare la validità dell’omologazione rilasciata dalla KBA.

L’INDAGIEN KBA SULLE EMISSIONI AUTO DELLE BMW DIESEL EURO 5

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Spiegel l’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA), ha state rilevato anomalie su una BMW X3 xDrive 20d EU5 durante le misurazioni condotte nella primavera del 2023. Nel corso delle indagini la KBA ha esteso le verifiche ai modelli X3 xDrive20d e X3 sDrive 18d avviando così un procedimento contro la casa automobilistica ad agosto 2023. Nonostante ciò, al momento BMW non avrebbe ancora fornito dettagli sui costi degli aggiornamenti né sull’ampiezza di un eventuale richiamo riparatore ad ampio raggio.

LA KBA SUL TRUCCO DELLE EMISSIONI DEI COSTRUTTORI AUTO

Mentre la BMW si riserva il diritto di opporsi alla decisione dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici, resta da vedere come affronterà la situazione e quali azioni intraprenderà per risolvere la questione dei dispositivi di disattivazione del controllo delle emissioni. Lo stesso motivo ha spinto la KBA ad indagare su altri Costruttori, vedi qui il caso Mercedes in Germania. Gli effetti delle emissioni auto diesel “truccate” dai Costruttori ha avuto effetti anche sulle auto circolanti in Italia.

150 MILA BMW DA AGGIORNARE IN EUROPA?

La casa automobilistica BMW avrebbe reagito prontamente collaborando con le autorità tedesche e sviluppando suggerimenti per aggiornamenti hardware e software al fine di risolvere la faccenda. I dispositivi di disattivazione del controllo delle emissioni, secondo le stime iniziali sarebbero presenti su molte più auto di quelle vendute in Germania. Si stima che tra 100.000 e 150.000 veicoli costruiti tra il 2010 e il 2014 in Europa saranno soggetti agli aggiornamenti che dovrebbero iniziare da giugno 2024. Bisognerà capire se i clienti saranno favorevoli, considerato il fatto che la maggior parte delle auto sono fuori garanzia da molto tempo. A meno di un intervento della KBA con rischio di ritirare l’omologazione e rendere le auto illegali.