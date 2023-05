BMW: 300 t CO2/anno in meno dalla produzione di trasmissioni

BMW ha annunciato un significativo taglio delle emissioni di CO2 prodotte dallo stabilimento a Dingolfing. L’impiego di una fornace ad energia elettrica dalla vita stimata in 40 anni, renderà più efficiente la produzione di componenti di trasmissione rispetto alla tecnologia convenzionale alimentata a gas. Ecco le novità e la roadmap di BMW verso l’azzeramento delle emissioni nette di CO2.

BMW HA INVESTITO 7 MILIONI PER RIDURRE LA CO2 PRODOTTA DI 300 T/ANNO

BMW ha investito circa 7 milioni di euro nella tecnologia e nella fornace per la tempra dei metalli a emissioni ridotte. “La nuova fornace ha una durata prevista di oltre 40 anni, quindi è un’apparecchiatura orientata al futuro che pone le basi per il nostro viaggio verso l’obiettivo NetZero“, ha affermato Marc Sielemann, responsabile della qualità e della produzione di propulsori, telai e freni e direttore dello stabilimento di componenti di Dingolfing 02.10. BMW Group ha annunciato di voler raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica lungo l’intera catena del valore entro il 2050.

NUOVO FORNO DI TEMPRA PER COMPONENTI E-DRIVE BMW

Presso lo stabilimento 02.10 di Dingolfing BMW produce telai e componenti di trasmissione per veicoli BMW, MINI e Rolls-Royce. Per renderle più resistenti, le parti vengono indurite in forni speciali e sempre più componenti sono dedicati alle trasmissioni elettriche. Gli impianti esistenti stanno gradualmente raggiungendo i limiti della loro capacità, quindi era necessario un nuovo forno a suola anulare con una pressa per la tempra. La nuova fornace è utilizzata per temprare ruote dentate per trasmissioni elettriche e ha una capacità produttiva di circa 960.000 ingranaggi cilindrici all’anno. La particolarità è che, a differenza degli altri forni esistenti, che sono alimentati a gas, questa nuova soluzione è per la prima volta alimentata a energia elettrica. Anziché utilizzare 33 fiamme a gas in tubi rivestiti in ceramica, come fa il modello precedente, il nuovo forno utilizza lo stesso numero di elementi riscaldanti elettrici per riscaldare fino a 900 °C.

BMW DECARBONIZZA LA PRODUZIONE DI CALORE PER LA TEMPRA DEI METALLI

BMW spiega che la generazione elettrica di calore consente di risparmiare enormi quantità di gas serra. Funzionando a corrente elettrica, il nuovo forno di tempra emette circa 300 tonnellate di CO2 in meno all’anno rispetto al suo equivalente alimentato a gas. “I sistemi power-to-heat ad alta intensità energetica come questo nuovo forno elettrico supportano la decarbonizzazione della generazione di calore, un aspetto essenziale della protezione del clima. Generano calore con mezzi rispettosi del clima e possono essere alimentati, tra l’altro, con energia in eccesso da fonti rinnovabili”, ha affermato Sielemann. “Per il futuro stiamo cercando di convertire in elettricità anche i restanti forni di tempra”.