Blocco traffico Stramilano 2025: tutte le strade chiuse

Il 23 marzo 2025 si disputa a Milano la celebre Stramilano, la gara podistica che si corre nel capoluogo lombardo fin dal 1972. Come da tradizione sono in programma la Stramilano agonistica, riservata agli atleti professionisti, sulla distanza della mezza maratona (21,0975 km), la corsa non competitiva, aperta agli atleti amatoriali, sulla distanza dei 10 km, e la Stramilanina su un tragitto di 5 km. Poiché tutte le gare si svolgono in pieno centro, nella giornata di domenica 23 marzo l’amministrazione cittadina ha predisposto il blocco del traffico per la Stramilano 2025, con modifiche alla viabilità che rimarranno in vigore fino al termine della corsa.

BLOCCO TRAFFICO STRAMILANO 2025: COME FUNZIONA

Si prevede dunque qualche disagio per chi è solito utilizzare l’auto negli spostamenti a Milano. Domenica 23 marzo 2025 buona parte delle strade del centro storico saranno chiuse al traffico per permettere lo svolgimento della Stramilano e quindi sarà necessario trovare soluzioni alternative, tenendo tra l’altro presente che il blocco del traffico riguarderà anche i mezzi pubblici di superfice. (vedi paragrafo dedicato). Lo stop sarà attivo dalle primissime ore del mattino (la prima gara, quella agonistica, parte infatti alle ore 8:30) e proseguirà per lo meno fino alle ore 13 o anche oltre. Nel prossimo paragrafo trovare i percorsi delle tre corse della Stramilano 2025 con le strade che, di conseguenza, saranno chiuse al traffico veicolare.

BLOCCO TRAFFICO STRAMILANO 2025: LE STRADE CHIUSE

Percorso della Stramilano agonistica (21,0975 km). Partenza h. 8:30 da Piazza Castello:

Piazza Castello

Viale G. Gadio

Via Legnano

Piazza Lega Lombarda

Bastioni di Porta Volta

Viale F. Crispi

Piazza XXV Aprile

Bastioni di Porta Nuova

Piazzale Principessa Clotilde

Viale Monte Santo

Piazza della Repubblica

Viale Città di Fiume

Bastioni di Porta Venezia

Piazza Oberdan

Viale L. Majno

Viale Bianca Maria

Piazza Cinque Giornate

Viale Regina Margherita

Viale E. Caldara

Piazzale Medaglie d’Oro

Viale A. Filippetti

6 Km Viale Beatrice d’Este

Largo Isabella d’Aragona

Viale Beatrice d’Este

Piazzale di Porta Lodovica

Viale Gian Galeazzo.

Piazza XXIV Maggio

Viale G. d’Annunzio

Piazzale A. Cantore

Viale Papiniano

Viale di Porta Vercellina

Piazzale F. Baracca

Via E. Toti

Piazza della Conciliazione

Via XX Settembre

Viale Pietro e Marie Curie

Viale Molière

V.le G. Milton (Giro di boa)

Via Molière

Viale Pietro e Marie Curie

Via XX Settembre

Piazza della Conciliazione

Via E. Toti

Piazzale F. Baracca

Viale di Porta Vercellina

Viale Papiniano

Piazzale A. Cantore

Viale G. d’Annunzio

Piazza XXIV Maggio

Viale Gian Galeazzo

Piazzale di Porta Lodovica.

Viale Beatrice d’Este

Largo Isabella d’Aragona

Viale Beatrice d’Este

Via A. Filippetti (R)

Piazzale Medaglie d’Oro

Viale E. Caldara

Viale Regina Margherita

Piazza Cinque Giornate

Viale Bianca Maria

Viale L. Majno

Piazza Oberdan

Bastioni di Porta Venezia (contromano)

Viale Città di Fiume (contromano)

Piazza della Repubblica (contromano)

Viale Monte Santo (contromano)

Piazzale Principessa Clotilde (contromano)

Bastioni di Porta Nuova (contromano)

Piazza XXV Aprile (contromano)

Viale F. Crispi (contromano)

Bastioni di Porta Volta (contromano)

Piazza Lega Lombarda (contromano)

Via Legnano (contromano)

V.le G. Gadio (contromano)

21 Km Piazza Castello.

Scarica la mappa del percorso della Stramilano agonistica, visualizzabile anche nell’immagine in basso.

Percorso della Stramilano non competitiva (10 km). Partenza h. 9:30 da Piazza del Duomo:

Piazza del Duomo

Via G. Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Case Rotte

Largo R. Mattioli

Via A. Catena

Piazza Meda

Corso G. Matteotti

Piazza San Babila

Corso Venezia

Piazza Oberdan

Viale L. Majno.

Piazza del Tricolore

Viale Bianca Maria

Piazza V Giornate

Viale Regina Margherita

Viale E. Caldara

Piazza Medaglie d’Oro

Viale A. Filippetti

Viale B. d’Este

Piazzale Porta Lodovica

Viale Gian Galeazzo

Piazza XXIV Maggio

V.le G.d’Annunzio

Piazza A. Cantore.

Viale Papiniano

Piazzale Aquileia

Viale di Porta Vercellina

Piazzale F. Baracca

Via E. Toti

Piazza Conciliazione

Via XX Settembre

Via M. Curie

Viale Moliere

Viale Alemagna

Arco della Pace.

Scarica la mappa del percorso della Stramilano non competitiva 10 km.

– Percorso della Stramilanina (5 km). Partenza h. 10:00 da Piazza del Duomo:

Piazza del Duomo

Via G. Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Case Rotte

Largo R. Mattioli

Via A. Catena

Piazza Meda

Corso G. Matteotti.

Piazza San Babila

Corso Venezia

Via Palestro

Via Marina

V. Senato

Via Sant’Andrea

Via Montenapoleone

V. A. Manzoni

Via G. Verdi.

Via dell’Orso

Via Cusani

Largo Cairoli

Foro Buonaparte

Piazzale L. Cadorna

Via P. Paleocapa

Viale E. Alemagna

Via G. Milton

Arco della Pace.

Scarica la mappa del percorso della Stramilanina 5 km.

STRAMILANO 2025: METROPOLITANE CHIUSE E AUTOBUS DEVIATI

In concomitanza con la Stramilano 2025, dalle 7:30 circa fino alla fine della gara, i treni delle metropolitane M1 e M3 salteranno la fermata Duomo. Per cambiare linea ATM consiglia di usare le fermate di Centrale, Loreto o Cadorna. Mentre per raggiungere piazza Duomo bisognerà scendere alle stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.

Di seguito, invece, l’elenco di tram e bus deviati: