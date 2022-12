Blocco auto Roma 30, 31 dicembre 2022 e 2 gennaio 2023 per troppo smog

Il Campidoglio ha disposto un blocco auto a Roma il 30 e 31 dicembre 2022 e il 2 gennaio 2023 per l'emergenza smog. Stop ai benzina Euro 3 e diesel Euro 4

A causa dell’emergenza smog il Campidoglio ha adottato misure emergenziali di limitazione del traffico che prevedono nel fine settimana di Capodanno, con esclusione del giorno 1, il blocco delle auto più inquinanti a Roma. Il provvedimento si applica all’interno della Ztl Fascia Verde e solo in determinati orari. Sono comunque previste numerose deroghe.

BLOCCO AUTO ROMA 30 E 31 DICEMBRE 2022 E 2 GENNAIO 2023: GLI ORARI DELLO STOP

Ricapitoliamo: a causa dello sforamento dei dati delle polveri sottili, confermato anche nell’ultimo rilevamento delle ore 19:00 del 29 dicembre, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della salute pubblica il Comune di Roma ha firmato un’ordinanza per la limitazione del traffico privato nella Fascia Verde della Capitale. Ecco i giorni e le fasce orarie interessate dallo stop:

– venerdì 30 dicembre 2022: dalle 6:30 alle 9:30;

– sabato 31 dicembre 2022: dalle 6:30 alle 9:30;

– lunedì 2 gennaio 2023: dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 16:30 alle 20:30.

Il blocco auto Roma emergenziale riguarda auto benzina Euro 3 , auto diesel Euro 4 , ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote diesel Euro 2 .

Inoltre sull’intero territorio comunale è disposto a tutti i veicoli il divieto assoluto di sostare con il motore accesso.

Restano ovviamente confermati i divieti permanenti, validi per 24 ore dal lunedì al sabato (esclusi i festivi infrasettimanali come p.es. il prossimo 26 dicembre), che riguardano auto a benzina Euro 0, 1 e 2, auto diesel Euro 0, 1, 2 e 3, ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e 1.

BLOCCO TRAFFICO ROMA 30 E 31 DICEMBRE 2022 E 2 GENNAIO 2023: DEROGHE

Di seguito riportiamo l’elenco delle principali categorie di veicoli derogate o esentate dai divieti di circolazione a Roma. Per la lista completa cliccare qui.

– veicoli muniti del contrassegno per persone invalide;

– veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, compreso il soccorso, anche stradale, e il trasporto salme;

– autoveicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità;

– veicoli adibiti alla gestione dei rifiuti urbani effettuata per conto o direttamente dall’Amministrazione capitolina, alla tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;

– veicoli adibiti al trasporto collettivo pubblico e privato;

– taxi e autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;

– autoveicoli adibiti a car sharing e a servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL);

– veicoli ad accensione comandata dotati di un doppio sistema di alimentazione bifuel (benzina/­GPL o benzina­/metano) anche trasformati, marcianti con alimentazione a GPL o metano;

– autoveicoli impiegati dai medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di contrassegno;

– veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica;

– autoveicoli di autoscuole o privati finalizzati esclusivamente al superamento dell’esame di guida, già programmato, con adeguata attestazione.

ZTL STRAORDINARIA PER LA NOTTE DI CAPODANNO 2023

Le Ztl centrali di Roma resteranno eccezionalmente attive anche nella notte tra il 31 dicembre 2022 e il 1° gennaio 2023. In particolare le telecamere di controllo delle Ztl del Centro storico e quelle del Tridente, già in funzione con orario prolungato (e anche nei festivi) sino all’8 gennaio nell’ambito del Piano Mobilità per le feste, saranno accese ininterrottamente dalle 6:30 del mattino del 31 e sino alle 20 del giorno 1. A Trastevere e a San Lorenzo, la Ztl notturna sarà attiva dalle 21:30 del 31 dicembre alle 6:30 del 1° gennaio. Invece a Testaccio il funzionamento sarà quello ordinario, con le telecamere di controllo in funzione tra le 23:00 del 31 dicembre e le 3 dell’1 gennaio.

Per quanto riguarda l’organizzazione del trasporto pubblico, per la notte di Capodanno le linee metropolitane saranno prolungate nell’orario sino alle 2:30 del mattino. Dopo le 2:30 sia le metro che la ferrovia MetroMare saranno sostituite dalle linee bus notturne nMA, nMB, nMB1, nMC e nME, attive fino alle 8:00. Tutte le altre linee bus e tram, sempre il 31 dicembre, si fermeranno alle 21:00 con l’eccezione di 13 collegamenti attivi anche di notte, sino alle 2:30. Maggiori dettagli qui.

Si ricorda infine che nella notte dell’ultimo dell’anno sono previste a Roma chiusure e deviazioni nell’area del Circo Massimo, dove si terrà il concerto di Capodanno organizzato dal Comune. Ulteriori informazioni qui.