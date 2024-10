Blocco auto Lombardia: tutti i divieti per l’inverno 2024 – 2025

Martedì 1 ottobre 2024 è scattato il blocco auto in Lombardia che prevede limitazioni permanenti alla circolazione, per alcune categorie di veicoli, allo scopo di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera. In alcuni casi i divieti sono validi tutto l’anno, in altri solo fino al 31 marzo 2025. Il provvedimento non riguarda tutta la regione ma, a seconda dei casi, i 209 Comuni della cosiddetta Fascia 1, i 5 in Fascia 2 con più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese) e i 361 in Fascia 2 con meno di 30.000 abitanti.

BLOCCO AUTO LOMBARDIA: I DIVIETI DAL 1° OTTOBRE 2024

Dunque, a seguito delle disposizioni introdotte con varie delibere della Giunta Regionale lombarda, sono in vigore dal 1° ottobre 2024 le seguenti limitazioni:

Autoveicoli

Chi: autoveicoli benzina, metano, GPL euro 0 e 1, autoveicoli diesel Euro 0, 1, 2 e 3;

Dove: Comuni in Fascia 1, Comuni in Fascia 2 con più di 30.000 abitanti, Comuni in Fascia 2 con meno di 30.000 abitanti;

Quando: tutto l’anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 19:30.

Chi: autoveicoli diesel Euro 4;

Dove: Comuni in Fascia 1 e Comuni in Fascia 2 con più di 30.000 abitanti;

Quando: tutto l’anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 19:30.

Motocicli e ciclomotori

Chi: motocicli e ciclomotori due tempi Euro 0;

Dove: in tutti i Comuni della regione Lombardia;

Quando: tutto l’anno 24 ore su 24.

Chi: motocicli e ciclomotori due tempi Euro 1;

Dove: Comuni in Fascia 1;

Quando: dal 1° ottobre al 31 marzo, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 7:30 – 19:30.

Autobus

Chi: autobus M3 diesel Euro 0, 1, 2;

Dove: in tutti i Comuni della regione Lombardia;

Quando: tutto l’anno 24 ore su 24.

Trovi il riepilogo delle misure in questa infografica (clicca sull’immagine per visualizzarla più grande):

BLOCCO AUTO LOMBARDIA: I FUTURI DIVIETI

Dal 1° ottobre 2025 entreranno in vigore progressivamente le limitazioni per gli autoveicoli Euro 5 diesel in base alle diverse categorie. Nello specifico:

dal 1° ottobre 2025 per gli autoveicoli di categoria M1 (autovetture);

per gli autoveicoli di categoria M1 (autovetture); dal 1° ottobre 2026 per gli autoveicoli di categoria M2 (adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) e di categoria N1 e N2 (autoveicoli adibiti al trasporto di merci fino a 12 t);

per gli autoveicoli di categoria M2 (adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) e di categoria N1 e N2 (autoveicoli adibiti al trasporto di merci fino a 12 t); dal 1° ottobre 2027 per tutti gli altri autoveicoli (N3 e M3).

Le limitazioni inerenti agli autoveicoli Euro 5 diesel che partiranno dal 1° ottobre 2025 saranno valide tutto l’anno e si applicheranno nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni di Fascia 2 con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

BLOCCO AUTO LOMBARDIA: DEROGHE E MOVE-IN

Sono derogati dal blocco della circolazione in Lombardia i seguenti veicoli:

veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità , individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;

o di , individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza; veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;

per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica; veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);

(car pooling); veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE.

Inoltre già da tempo è stato avviato il servizio MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti), che rappresenta una limitazione chilometrica alla circolazione dei veicoli più inquinanti, alternativa alle limitazioni temporali su fasce orarie e giornaliere. In altre parole, aderendo a MoVe-In, il veicolo non è più soggetto ai blocchi orari e giornalieri vigenti, ma è invece soggetto a una limitazione chilometrica, monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi all’interno del perimetro delle aree limitate in qualsiasi fascia oraria di ogni giorno ed entro un tetto massimo di km/anno stabilito in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. Una scatola nera (black-box), installata sul veicolo, consente di rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare a un’infrastruttura tecnologica dedicata. Tutte le informazioni e la procedura per poter aderire al MoVe-In Lombardia sono disponibili a questo link.