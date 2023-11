Bimmer Reunion Varano: ci sarà anche Mafra, kit omaggio per tutti

Domenica 12 novembre è segnata sul calendario degli appassionati di auto: si terrà a Varano il Bimmer Reunion, un evento dedicato alle affascinanti vetture BMW supportato da Mafra, specializzato nel settore del carcare e car detailing Mafra con Labocosmetica. Una giornata che promette emozioni su strada e in pista, arricchita da omaggi e tante sorprese.

L’ORIGINE DEL “BIMMER”: UN NOME CHE FA STORIA

Il soprannome “Bimmer” che identifica le auto BMW è nato negli Stati Uniti negli anni ’60, derivato da “Beamer” o “Beemer”, originariamente utilizzato per le moto tedesche. Nel corso del tempo, questo termine ha conquistato gli appassionati di BMW in tutto il mondo, diventando un simbolo di orgoglio e appartenenza. Il Bimmer Reunion, alla sua terza edizione e con il patrocinio della concessionaria Autotorino BMW Parma, accoglierà tutti i modelli BMW a Varano.

MAFRA ACCOGLIE GLI APPASSIONATI: WELCOME KIT E PRODOTTI DI QUALITÀ

Mafra conferma il suo supporto agli eventi motoristici più emozionanti e come partner del Bimmer Reunion a Varano, accoglierà i partecipanti con un esclusivo kit di benvenuto contenente cappellini, portabadge e prodotti di qualità per la cura delle auto. Il welcome kit Mafra è composto da:

Grass Cleaner Mafra 125 ml: lo sgrassatore per vetri a base di schiuma attiva, che rimuove dai vetri aloni e macchie di qualsiasi genere.

HP12 Mafra 125 ml : sgrassatore universale multiuso, elimina anche lo sporco più ostinato senza danneggiare cromature o gomma.

: sgrassatore universale multiuso, elimina anche lo sporco più ostinato senza danneggiare cromature o gomma. Pulitore Cerchi e gomme Mafra 125 ml: è un detergente adatto alla pulizia di qualsiasi tipo di cerchio, in acciaio e lega, e dei copricerchi di plastica.

PROGRAMMA E TAPPE BIMMER REUNION VARANO 12 NOVEMBRE

Ore 8 , l’evento inizia con la colazione e la visita guidata alla Cantina Monte delle Vigne di Ozzano Taro, seguita da un affascinante tour stradale attraverso le colline parmensi.

, l’evento inizia con la la di Ozzano Taro, seguita da un affascinante tour stradale attraverso le colline parmensi. Dalle 10.15 , i partecipanti si immergono in un suggestivo percorso lungo la statale della Cisa, le colline di Cassio e le curve di Selva Grossa , con arrivo nell’iconico autodromo dedicato a Riccardo Paletti a Varano de’ Melegari . Un luogo carico di storia ed emozione, testimone di un pilota italiano di Formula 1 scomparso tragicamente in un incidente in Canada nel 1982.

, i partecipanti si immergono in un suggestivo percorso lungo la , con arrivo nell’iconico autodromo dedicato a Riccardo Paletti a . Un luogo carico di storia ed emozione, testimone di un pilota italiano di Formula 1 scomparso tragicamente in un incidente in Canada nel 1982. Dalle 12 alle 14 i partecipanti hanno l’opportunità di guidare le loro BMW in due turni da 20 minuti ciascuno . Nel frattempo, sulla Terrazza Hospitality dell’autodromo, un buffet gastronomico offre le delizie culinarie del territorio parmense.

i partecipanti hanno l’opportunità di guidare le loro BMW in . Nel frattempo, sulla dell’autodromo, un buffet gastronomico offre le delizie culinarie del territorio parmense. Alle 14 ci sarà l’estrazione dei premi offerti dai partner della manifestazione con la possibilità di provare diversi modelli di auto BMW e Mini in test drive.

Il Bimmer Reunion a Varano, sostenuto da Mafra, si preannuncia come un’esperienza indimenticabile, un connubio perfetto tra la passione per le auto BMW e l’attenzione maniacale ai dettagli nel car care.