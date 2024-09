Bando taxi Roma: domande dal 2 settembre, come partecipare

Dopo Milano anche Roma ha aperto il bando per nuove licenze taxi, senza peraltro approfittare della procedura accelerata del decreto Asset. Il bando per nuovi taxi a Roma è partito il 2 settembre 2024 con domande di partecipazione che si possono inviare fino al prossimo 23 settembre. Il concorso permetterà il rilascio di 1.000 licenze aggiuntive con particolare attenzione al servizio di mobilità per i passeggeri disabili.

BANDO NUOVE LICENZE TAXI A ROMA SENZA DECRETO ASSET

Il piano per avere nuove licenze taxi a Roma ha ricevuto il via libera della Giunta capitolina dopo aver affrontato le procedure lunghe e complesse previste dalla vecchia legge, non avendo voluto fare affidamento sulla nuova normativa nazionale (decreto Asset) che, secondo il sindaco Gualtieri e l’assessore alla mobilità Patanè, avrebbe privato la città delle risorse necessarie a garantire la realizzazione dei servizi collegati all’arrivo delle nuove vetture bianche: “Con il decreto Asset il Governo ha approvato una disciplina che ci toglieva risorse in cambio di un paio di passaggi in meno“, ha spiegato l’assessore. “Così invece ci abbiamo messo qualche settimana di più ma, alla fine, le licenze le abbiamo aumentate lo stesso”.

TAXI ROMA: INGLESE E CONOSCENZA DEI LUOGHI TURISTICI TRA I REQUISITI RICHIESTI DAL BANDO

Le 1.000 nuove licenze taxi si affiancheranno alle 450 doppie guide già ottenute con le scelte dei mesi scorsi, che consistono nella possibilità per il tassista titolare di una licenza taxi di nominare un secondo conducente per svolgere un secondo turno giornaliero con la stessa vettura. In questo modo a Roma il numero complessivo di taxi disponibili su più turni nell’arco delle 24 ore passerà dai 7.700 attuali ai quasi 9.200 dei prossimi mesi.

Il nuovo bando richiede alcuni requisiti specifici come nozioni basilari di inglese e una conoscenza quanto meno minima delle attrazioni turistiche di Roma: “Non chiederemo cosa è rappresentato sui bassorilievi della Colonna Traiana“, ha commentato Patanè, “ma almeno che se un passeggero chiede di essere portato alla Forma Urbis o alla Domus Aurea il tassista sappia dove stanno“.

Come già detto, viene poi riservata un’attenzione particolare al servizio di mobilità per i passeggeri disabili: attualmente a Roma sono in servizio solo 40 licenze taxi destinate al trasporto delle persone con disabilità, un numero scandalosamente basso per una capitale di 3 milioni di abitanti e 30 milioni di turisti all’anno. Pertanto una percentuale importante delle nuove licenze taxi a Roma sarà adibita ai disabili, con l’obiettivo di moltiplicare l’attuale dotazione.

COME PARTECIPARE AL BANDO TAXI ROMA 2024

Vediamo adesso, sommariamente, chi può partecipare al nuovo bando per 1.000 licenze taxi a Roma e come inviare la domanda.

Il concorso pubblico straordinario prevede il rilascio a persone fisiche di nuove licenze per l’esercizio del servizio di autopubblica da piazza (taxi) ripartite in 800 licenze di tipologia ordinaria e 200 licenze destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità. Le licenze saranno rilasciate a titolo oneroso. Le domande di partecipazione possono essere presentate dal 2 settembre 2024 fino alle ore 23:59 del 23 settembre 2024 mediante questo link sulla piattaforma InPa, a cui si accede con Spid, Cie o Cns.

Per la presentazione della domanda e per essere successivamente ammessi al bando pubblico, i candidati devono essere in possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti:

essere iscritti al ruolo dei conducenti servizi pubblici non di linea sezione ‘servizio di Taxi con autovettura’ o sezione ‘servizio Noleggio come conducente di autovettura’ presso la C.C.I.A.A. di Roma ;

sezione ‘servizio di Taxi con autovettura’ o sezione ‘servizio Noleggio come conducente di autovettura’ presso la ; non essere titolari di altra licenza per l’esercizio del servizio Taxi o autorizzazione per l’esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente con autovettura rilasciata da un Comune d’Italia o Pubblica Amministrazione equipollente;

non essere stato titolare di licenza per l’esercizio del servizio Taxi o autorizzazione per l’esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente con autovettura, rilasciata da un Comune d’Italia o Pubblica Amministrazione equipollente, acquisita mediante concorso ovvero acquisita mediante trasferimento da altro soggetto.

Il veicolo da associare alla licenza ai fini dell’inizio del servizio, ferma la disciplina stabilita per la circolazione all’interno delle zone a traffico limitato, deve osservare uno dei seguenti requisiti:

alimentazione a benzina e classe ambientale euro 5 e superiore;

alimentazione a gasolio e classe ambientale euro 6 e superiore;

alimentazione a benzina/gpl o benzina/metano;

alimentazione ibrida;

trazione elettrica;

trazione a idrogeno.

Il contributo da versare ai fini dell’assegnazione della licenza è stato fissato da Roma Capitale in questi termini:

tipologia ordinaria 75.500 euro;

veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità 52.850 euro.

All’atto della presentazione della domanda di partecipazione, ciascun candidato deve indicare obbligatoriamente la tipologia di licenza per la quale intende concorrere (si possono anche scegliere entrambe).

Roma Capitale, coadiuvata dalla società in house Roma Servizi per la Mobilità, eseguirà un controllo formale sulla

regolarità delle domande di partecipazione e compilerà l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova

d’esame e l’elenco degli esclusi, che sarà approvato entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande (quindi entro il 23 ottobre 2024).

L’esame consisterà in una prova scritta avente le medesime caratteristiche per tutti i candidati, indipendentemente dalla tipologia di licenza prescelta. La prova comporterà la soluzione di 50 domande a risposta chiusa su scelta multipla. Ogni risposta corretta comporterà l’assegnazione di un punteggio. Gli argomenti riguarderanno:

conoscenza del Codice della Strada;

conoscenza della vigente normativa nazionale e locale in materia di autopubbliche da piazza;

conoscenza dei luoghi di interesse turistico e di altre infrastrutture di grande attrazione all’interno del territorio di Roma Capitale;

conoscenza della normativa fiscale e amministrativa del settore;

conoscenza della lingua inglese.

Al termine delle necessarie verifiche, che richiederanno almeno un mese, Roma Capitale provvederà a comunicare all’indirizzo PEC indicato dai partecipanti se saranno risultati idonei al concorso. I candidati vincitori del concorso avranno poi 60 giorni di tempo per versare il contributo economico previsto di 75.500 o 52.850 euro.

Per ulteriori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, nella quale è anche possibile scaricare e consultare la versione integrale del bando per 1.000 nuove licenze taxi.