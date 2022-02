Autostrade liguri: dal 1° febbraio 2022 pedaggio al 100%

Doccia gelata per chi percorre le autostrade liguri: dal 1° febbraio 2022 torna il pedaggio al 100%, sospese tutte le esenzioni sui tratti interessati dai cantieri

Nessuna buona novella per gli automobilisti che percorrono le autostrade liguri: dal 1° febbraio 2022, infatti, torna al 100% il pedaggio sui tratti gestiti da ASPI maggiormente interessati dai lavori del piano di ammodernamento delle infrastrutture autostradali, così come previsto dall’accordo con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili e le istituzioni territoriali. E ciò nonostante le problematiche sulla viabilità siano tutt’altro che risolte, visto che molti cantieri sono ancora aperti con inevitabili conseguenze sui tempi di percorrenza.

AUTOSTRADE LIGURI: DAL 1° FEBBRAIO 2022 STOP ALLE ESENZIONI

Ricordiamo che il regime di esenzioni e riduzioni del pedaggio nel nodo di Genova durava da un po’, in pratica dalle settimane successive alla tragedia del Ponte Morandi. Tuttavia a fine dicembre Autostrade per l’Italia, in accordo con il MIMS e con le istituzioni locali, ha annunciato il graduale ritorno alla normalità prevedendo un periodo di transizione dal 1° al 31 gennaio 2022, con tariffe ridotte al 50%, prima del ripristino del pedaggio integrale dal 1° febbraio.

Nel periodo transitorio lo sconto è stato applicato ai percorsi con origine e destinazione tra i caselli di Ovada, Masone, Savona, Albisola, Celle Ligure, Varazze, Arenzano, Genova Prà, Genova Pegli, Genova Aeroporto, Genova Ovest, Genova Bolzaneto, Genova Est, Genova Nervi, Recco e Rapallo, nonché per i transiti dei veicoli, in uscita e in entrata ai suddetti caselli, con origine o destinazione nei caselli dell’A7 da Vignole Borbera e dell’A12 da Sestri Levante.

AUTOSTRADE LIGURI: RESTA L’ESENZIONE TRA RONCO SCRIVIA E BUSALLA

L’unica esenzione sui tratti delle autostrade liguri gestiti da ASPI che resta in vigore anche dopo il 1° febbraio 2022 riguarda il pedaggio nel tratto della A7 tra Ronco Scrivia e Busalla, in entrambe le direzioni. L’esenzione risulta attivata dal 17 gennaio scorso in virtù dell’evento franoso avvenuto sulla SS 35 dei Giovi al km 26+850, in località Borgo Fornari – Pieve del Comune di Ronco Scrivia (GE), che obbliga i veicoli a transitare necessariamente sull’A7 per raggiungere i paesi della zona. L’agevolazione, che è totale, sarà valida fino al 28 febbraio 2022, data in cui si stima la fine dei lavori di ripristino della SS 35.

ESENZIONE AUTOSTRADE LIGURI: ORA C’È SOLO IL CASHBACK

Ovviamente la decisione di sospendere l’esenzione, o anche la semplice riduzione, del pedaggio sulle autostrade liguri interessate dai lavori ha creato notevole malcontento, specie alla luce delle criticità tutt’ora presenti. Dal 1° febbraio 2022, quindi, l’unica possibilità di ricevere un indennizzo per i ritardi causati dai molti cantieri è il cashback di autostrade, attraverso cui gli utenti, installando l’app dedicata app Free To X, rispettando determinate condizioni possono accedere ai rimborsi per i ritardi correlati ai cantieri di ammodernamento in corso lungo le tratte di ASPI.