Autostrade e Strade: disservizi e insoddisfazione sul 50% delle tratte

Indagine su autostrade e strade italiane: disservizi e insoddisfazione sul 50% delle tratte, anche se lo scenario risulta essere a macchia di leopardo

Che ci fosse una generale insoddisfazione sullo stato delle autostrade e delle strade italiane si poteva facilmente prevedere. Del resto le cronache riportano quasi quotidianamente notizie di code chilometriche e di conducenti esasperati. Ma l’inchiesta sulla sicurezza stradale svolta da Altroconsumo, che ha raccolto la valutazione degli automobilisti riguardo le strade che percorrono abitualmente, ha rivelato uno scenario ancora più critico del previsto con la bocciatura di circa metà delle tratte.

ALLA SCOPERTA DEI DISSERVIZI SU STRADE E AUTOSTRADE ITALIANE

All’indagine di Altroconsumo, svolta tra giugno e luglio 2021 e pubblicata a luglio 2022, hanno risposto 1.728 guidatori di età compresa tra 18 e 74 anni, ben distribuiti in termini di genere, età e area geografica. Sotto la lente sono finite le condizioni di strade urbane e extraurbane, ma anche delle autostrade del nostro Paese, prese d’assalto in queste settimane di vacanze e di calura estiva. I partecipanti hanno espresso il loro grado di soddisfazione sulle arterie che percorrono in automobile, offrendo una panoramica molto esaustiva su ciò che va (poco) e su ciò che non va (tanto).

QUALI SONO LE AUTOSTRADE CON PIÙ CRITICITÀ?

Per quanto riguarda le autostrade, ciò che maggiormente infastidisce gli utenti sono i cantieri eterni e diffusi lungo la rete, anche se lo scenario risulta essere a macchia di leopardo. In base all’indagine di Altroconsumo le principali criticità sono emerse per le autostrade che collegano la Liguria (A10 Genova-Ventimiglia, A6 Torino-Savona, A7 Milano-Genova) e per quelle che percorrono Sicilia e Calabria (A18 Messina-Catania, A19 Palermo-Catania, A2 Salerno-Reggio Calabria), tutte con voti insufficienti e inferiori alla media. Si evidenzia comunque che diverse tratte della stessa autostrada possono essere molto differenti tra loro. Ad esempio la A14 adriatica ha ricevuto una valutazione sopra la media, ma per il tratto tra Ancona e Pescara che attraversa Marche e Abruzzo, il giudizio è risultato meno positivo.

La seguente mappa (clicca sull’immagine per visualizzarla meglio) riporta il grado di soddisfazione degli automobilisti verso le autostrade italiane. Come si nota, solo 14 su 27 ha ricevuto voti superiori alla media.

STRADE URBANE: INSODDISFAZIONE AL 52%

Il 52% dei partecipanti al sondaggio si è dichiarato insoddisfatto delle strade della propria città. Nel dettaglio l’aspetto che genera più disagi è lo stato del manto stradale, giudicato inadeguato, con una valutazione media di 39 su 100. L’altro aspetto critico è la convivenza forzata con i diversi utenti della strada: oltre agli automobilisti, pedoni, ciclisti, mezzi pubblici. Infine, ulteriori criticità nei tratti urbani sono quelle legate al traffico. Analizzando i risultati per area metropolitana, i giudizi peggiori sono giunti dai cittadini di Catania (36 su 100) e Roma (39 su 100), mentre la più gradita è risultata Bologna (65 su 100).

STRADE STATALI E PROVINCIALI: PIACCIONO A MENO DELLA METÀ DEGLI AUTOMOBILISTI

I giudizi peggiori degli intervistati hanno riguardato le strade provinciali e statali, con un grado di insoddisfazione del 54%. Anche per le strade extraurbane l’aspetto più critico ha riguardato la condizione del manto stradale, seguito dalla segnaletica insoddisfacente.