Autostrade che non si pagano in Italia: quali sono?

Qualche settimana fa abbiamo pubblicato una guida sui Paesi europei che hanno le autostrade gratis, tra cui purtroppo non c’è l’Italia. Le autostrade italiane, infatti, sono in maggioranza soggette al pagamento del pedaggio, prevalentemente attraverso il sistema autostradale chiuso (km effettivamente percorsi) ma anche mediante il sistema autostradale aperto (tariffa forfettaria). Tuttavia anche in Italia ci sono autostrade che non si pagano e non sono nemmeno così rare, scopriamo quali sono.

QUALI SONO LE AUTOSTRADE ITALIANE CHE NON SI PAGANO?

Le autostrade italiane che non prevedono il pagamento di un pedaggio sono prevalentemente quelle gestite dall’Anas, inclusi i raccordi autostradali, per circa 900 km. Anche diverse tangenziali sono gratuite.

Autostrade gratis in Italia:

A2 Salerno – Reggio Calabria (Anas): 432,6 km;

A18 Siracusa – Modica (Consorzio per le Autostrade Siciliane): 60,9 km;

A19 Palermo – Catania (Anas): 191,6 km;

A28 Portogruaro – Conegliano (Società Autostrade Alto Adriatico): 48,7 km;

A29 Palermo – Mazara del Vallo (Anas): 114,8 km;

A34 Villesse – Gorizia (Società Autostrade Alto Adriatico): 17 km;

CT-SR Catania – Siracusa (Anas): 25,2 km.

Tangenziali gratis in Italia:

A53 Raccordo autostradale Bereguardo-Pavia;

A54 Tangenziale Ovest di Pavia;

A57 Tangenziale di Mestre (gratuita solo nella tratta centrale);

A90 Grande Raccordo Anulare;

A91 Roma – Aeroporto di Fiumicino;

Autostrada Sistiana – Rabuiese.

Nota bene: l’autostrada A18 dovrebbe diventare a pedaggio nel corso del 2026. Sulla autostrada A28 il pedaggio è richiesto solo in alcuni casi nella tratta di 12,3 km tra Conegliano e la barriera di Cordignano.

Sono inoltre gratuiti alcuni tratti di autostrade che per il resto sono a pagamento:

Clicca qui per informazioni sul pedaggio dei raccordi autostradali.

AUTOSTRADE ITALIANE A SISTEMA APERTO

Detto delle autostrade italiane che non si pagano, prima di chiudere facciamo un rapido cenno alle già citate autostrade a sistema aperto. La rete autostradale italiana, infatti, prevede casi in cui il pedaggio è indipendente dai km percorsi e la tariffa applicata è fissa. Succede appunto nelle tratte autostradali definite a “sistema aperto” nelle quali il calcolo dell’importo da pagare fa riferimento a una lunghezza stabilita forfettariamente. Questi tragitti si differenziano dai “sistemi chiusi”, che sono la netta maggioranza, in cui l’automobilista ritira un biglietto in entrata e lo consegna in uscita, pagando il pedaggio corrispondente ai km percorsi. I tratti a sistema aperto sono: