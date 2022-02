Autostrada A22 del Brennero gratis per 72 km: come funziona

Nuova iniziativa per i pendolari del luogo: autostrada A22 del Brennero gratis per 72 km fra Trento e Rovereto. Come funziona e chi può richiedere il beneficio

Percorrere l’autostrada A22 del Brennero gratis per ben 72 km: da oggi, 7 febbraio 2022, si può. È questo il risultato di un accordo tra la provincia autonoma di Trento e la società Autostrada del Brennero SpA che prevede la possibilità, da parte degli utenti, di percorrere gratuitamente la tratta compresa tra i caselli di Trento nord e Rovereto sud, in entrambe le direzioni di marcia, incluse le stazioni intermedie, per un totale, appunto, di 72 km. Vediamo come funziona e chi può usufruirne.

AUTOSTRADA A22 DEL BRENNERO GRATIS DA TRENTO NORD A ROVERETO SUD CON L’URBAN PASS

Si tratta nello specifico di un Urban Pass sperimentale, che per il momento sarà valido fino al 30 novembre 2023 (termine prorogabile se l’iniziativa si rivelerà un successo), nato con lo scopo di sgravare dal traffico la viabilità ordinaria nelle ore di punta. In pratica gli interessati, facendone esplicita richiesta, possono viaggiare nel tratto in questione della A22 senza pagare il pedaggio, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20. Maggiori dettagli nel prossimo paragrafo.

COME RICHIEDERE L’URBAN PASS PER VIAGGIARE GRATIS SULL’AUTOSTRADA A22

Ricapitoliamo i requisiti dell’Urban Pass per circolare gratis sulla A22 tra Trento nord e Rovereto sud, e viceversa, e chi può richiederlo.

Veicoli ammessi: vale per tutti i mezzi. Occorre possedere o procurarsi un dispositivo Telepass.

Scopo dell’iniziativa: snellire il traffico della viabilità ordinaria tra Trento e Rovereto, molto sostenuto nelle ore di punta.

Periodo di validità: dal 7 febbraio 2022 al 30 novembre 2023 (lunedì-venerdì esclusi i festivi, dalle ore 6:00 alle 9:00 e dalle 17:00 alle 20:00).

Ambito territoriale: autostrada A22 del Brennero, tra i caselli di Trento nord e Rovereto sud e viceversa. Prevede l’obbligo di entrata/uscita nelle suddette stazioni o in quelle intermedie (Trento centro, Trento sud, Rovereto nord).

Come si richiede l’Urban Pass: bisogna chiedere l’attivazione del servizio presso i Centri Servizi dell’autostrada A22, oppure inviando uno specifico modulo (scarica qui) all’indirizzo e-mail urbanpass@autobrennero.it. Gli utenti che hanno già attiva una delle precedenti iniziative (Urban Pass Trento o Urban Pass Rovereto) non devono presentare una nuova richiesta di adesione perché saranno estese automaticamente.

AUTOSTRADA A22: ULTERIORI BENEFICI PER GLI UTENTI

Ricordiamo che insieme al nuovo Urban Pass sull’autostrada A22 è già attivo il Brennerpass, un’iniziativa rivolta ai lavoratori pendolari che prevede uno sconto del 20% sul pedaggio della tratta lavorativa. L’iniziativa è legata esclusivamente all’utilizzo dell’apparato Telepass Family e vale esclusivamente per una determinata tratta interna dell’A22, dal Brennero a Campogalliano, con esclusione degli eventuali tratti di interconnessione con l’A1 o l’A4 e dei tratti intermedi fra le stazioni prescelte.

Inoltre da pochi giorni è stato rinnovato per tutto il 2022 lo sconto del 30% sul pedaggio autostradale delle moto, per i veicoli muniti di Telepass associato alla targa. Lo sconto Telepass per le moto è cumulabile con le iniziative Urban Pass e Brennerpass.