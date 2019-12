Auto VS monopattino: il 74% degli italiani ha lasciato l’auto a casa nel 2019

Oltre 7 italiani su 10 ha guidato di meno nel 2019: la mobilità alternativa prende piede nel confronto auto VS monopattini elettrici

La mobilità in Italia è al centro del bipolo auto VS monopattino. C’è chi per necessità non può lasciare l’auto a casa, mentre oltre il 74% degli italiani ha fatto questa scelta nel 2019. Ecco cosa pensano gli italiani sull’impatto del traffico auto, la qualità dell’aria e la CO2 da un’indagine di Facile.it.

AUTO VS MONOPATTINO E CO2: QUANTI SONO D’ACCORDO

Secondo i dati dell’Agenzia europea dell’ambiente il 15% delle emissioni di anidride carbonica in Europa è prodotta da auto e furgoni e dal 2030 scatteranno nuovi limiti più stringenti per i veicoli. Ma quante persone lascerebbero l’auto a casa in favore di un mezzo di trasporto alternativo? Secondo l’indagine realizzata da mUp Research e Norstat, il 74,7% degli italiani dice di essersi impegnato a ridurre l’impatto ambientale derivante dall’uso dell’auto.

QUANTI ITALIANI HANNO LASCIATO L’AUTO A CASA NEL 2019

Lasciare l’auto a casa è la scelta che ha fatto circa il 46% degli italiani in favore dei mezzi pubblici o andare a piedi. Guidare meno l’auto è un’abitudine che cresce proporzionalmente all’aumentare dell’età del campione: oltre i 65 anni, chi afferma di preferire una camminata all’auto supera il 52%. Oltre 1 italiano su 4 ha invece ridotto i km percorsi in auto usando, quando possibile, la bicicletta come mezzo alternativo alle quattro ruote. Il 19,4% ha invece deciso di cambiare l’auto, non potendone rinunciare, mentre il 7% degli intervistati ha usato il car sharing come soluzione alternativa all’auto di proprietà.

IL MONOPATTINO PER GUIDARE MENO L’AUTO

Il monopattino elettrico o tradizionale è stato utilizzato dal 5,8% degli intervistati, equivalenti a 2,5 milioni di italiani. Oltre 1 su 4 ha dichiarato, per l’appunto, poi, ha dichiarato di aver utilizzato più di una soluzione di trasporto nello stesso giorno per diminuire l’utilizzo dell’auto. Sulle prospettive del 2020 quasi 1 italiano su 2 (44,7%) ha dichiarato di voler ridurre ancora l’impatto ambientale generato dalla propria mobilità. Il 12,9% del campione ha dichiarato che, pur continuando ad utilizzare la propria auto o moto, ha in programma di sostituirla con una meno inquinante. Mentre il 24% del campione intervistato ha intenzione di usare con più frequenza i mezzi pubblici e andare a piedi. L’uso del monopattino è considerato da quasi il 7% in più nel 2020, prospettiva chiaramente più condivisa dai più giovani.