Auto usate più vendute nel 2020: la classifica per Regione

Non ci sono solo italiane tra le auto usate più vendute nel 2020 per marca e modello: ecco la classifica per regione, tipo e alimentazione

Le auto usate più vendute nel 2020 testimoniano che nonostante l’emergenza Coronavirus l’Italia è un Paese da super utilitarie con qualche eccezione. Un’indagine sulle auto usate online vendute nei primi 6 mesi del 2020, rivela marca e modello delle preferenze degli italiani. Ecco la classifica per regione delle auto usate più vendute nel 2020.

AUTO USATE PIÙ VENDUTE NEL 2020: LA CLASSIFICA PER TIPO

L’indagine tra le auto usate più vendute nella prima metà del 2020 per marca e modello è realizzata dall’Osservatorio di una nota piattaforma di auto usate online. Tra varie le tipologie di auto, le utilitarie sono in testa con oltre il 30% di media, superando il 40% in Piemonte e poco meno in Liguria. Al secondo posto per volumi ci sono i SUV che salgono al 18% di media, per lo più in Sicilia con oltre il 21%. Le berline tengono testa al terzo posto con il 17%, tra le auto usate più vendute soprattutto in Basilicata con quasi il 25%. Quarto posto per le station wagon che battono i crossover di poco con il 9% di quota. Sesto posto per le monovolume con numeri marginali per cabrio, coupé e pick-up. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

AUTO USATE PIÙ VENDUTE NEL 2020: LA CLASSIFICA PER MARCA E MODELLO

La Fiat Panda è l’auto che domina le classifiche di vendita di auto nuove e usate: è al primo posto tra le auto usate più vendute nel 2020 in 11 regioni. La Fiat Panda è anche tra le più vendute in altre cinque regioni. La Fiat 500 è la seconda auto usata più venduta in Italia, ma è tra le prime 3 in 11 regioni. La Volkswagen Golf chiude la top3 delle auto usate più vendute nel 2020. La berlina tedesca è una delle poche auto straniere nella classifica per regione. I risultati migliori della Volkswagen Golf sono in 6 regioni: Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Sardegna e Trentino-Alto Adige. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

AUTO USATE PIÙ VENDUTE NEL 2020: LA CLASSIFICA PER ALIMENTAZIONE

La classifica di auto usate più vendute nel 2020 per alimentazione vede il diesel in continua contrazione, anche se è ancora preferito alla benzina. Quasi due auto su tre vendute online sono a gasolio. La classifica per regione delle auto usate pone il diesel in testa al sud. Le auto diesel hanno oltre il 75% del mercato in Basilicata, Molise, Calabria e Puglia. Al nord invece è in costante calo, dove invece cresce l’acquisto di auto a benzina: il 40% in Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte. Le auto a GPL invece calano a circa il 5%, e quelle a metano a meno del 2%. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.