Auto usate: nel Q2 2022 prezzi giù del 6,6%

I prezzi delle auto usate online rallentano la loro ascesa secondo un’indagine che rivela tipologia, brand e modelli preferiti in Italia

I prezzi delle auto usate nel secondo trimestre 2022 si sono raffreddati dopo continui rialzi che avevano frenato anche l’intenzione di cambiare veicolo. L’indagine di Carvago, noto marketplace per l’acquisto di auto usate online, rivela quali sono i 10 modelli preferiti dagli italiani, i Brand più richiesti e il prezzo medio delle auto usate vendute online.

L’INDAGINE SULLE AUTO USATE VENDUTE ONLINE IN EUROPA

L’indagine di Carvago ha analizzato i prezzi, i modelli e il chilometraggio medio delle auto usate in tutti i mercati dove è attivo il marketplace. Un dato evidente che risulta dal resoconto finale è che i prezzi dei veicoli usati fino a 5 anni sono diminuiti nel secondo trimestre in molti Paesi europei:

– Germania (-9,5%);

– Slovacchia (-7,9%);

– Italia (-6,6%);

– Repubblica Ceca (-1,2%);

Dallo studio risulta che la Polonia è l’unico Paese in cui i prezzi hanno continuato a crescere (+3%), anche se più lentamente rispetto al trimestre precedente (+13,7%). Inoltre – secondo il rapporto – i numeri della Slovacchia potrebbero essere influenzati dalle auto stoccate in altri Paesi (ad esempio Germania) e trasportate solo dopo la vendita.

Se si guarda alla tipologia di auto usate, l’alimentazione diesel ha una diffusione che varia dal 65% in Slovacchia al 36% in Germania. Le auto usate elettriche 100% coprono quote ancora marginali anche in mercati di riferimento come la Germania (2,1%). Quota che cresce con l’aumentare dell’età media in quasi tutti i Paesi considerati dall’indagine:

– Germania, 4,5% di auto elettriche usate fino a 3 anni;

– Polonia, 3,9%;

– Slovacchia, 2,6%;

– Repubblica Ceca, 2,1%.

PREZZI AUTO USATE IN CALO FINO A 5 ANNI DI ETA’

“Quando ci si trova di fronte all’annosa situazione, se optare per un’auto nuova o acquistare un’auto usata, non si può certo evitare di considerare il prezzo di listino da sostenere nell’immediato”, dichiara Antonio Gentile, Country Manager di Carvago in Italia. “Anche se nel 2022, questi costano decisamente di più rispetto a un paio di anni fa, di fatto restano i meno costosi”. Il prezzo medio delle auto usate fino a 5 anni secondo l’indagine è diminuito del 6.6% da 23,500 € a 21,950 € tra il primo e il secondo trimestre 2022. Mentre i prezzi delle auto usate fino a 10 anni sono più stabili: -0.2% da 18,950 € a 18,900 €. Nel secondo trimestre 2022 le auto usate acquistate in Italia sono:

– diesel per il 51%;

– con una percorrenza media di 51,500 km, -14% rispetto al trimestre precedente;

– con cambio automatico nel 39% dei casi.

BRAND E MODELLI AUTO USATE NEL Q2 2022

Tra i brand più diffusi nella Top 5, l’indagine colloca i Costruttori tedeschi associati a modelli premium o di dimensioni maggiori. Mentre i Brand italiani restano la preferenza principale per utilitarie. Ecco di seguito i dati in dettaglio.

Top 10 auto usate più vendute nel Q2 2022:

– Fiat Panda;

– VW Golf;

– Fiat 500;

– Fiat 500X;

– Jeep Renegade;

– VW Polo;

– Audi A3;

– Fiat 500L;

– Mercedes Classe A;

– Renault Clio;

Top 5 brand auto usate e % di market share nel Q2 2022:

– Fiat, 13.0%;

– Volkswagen, 9.6%;

– Audi, 8.4%;

– BMW, 6.6%;

– Mercedes Benz, 5.7%.