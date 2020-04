Auto usate e Coronavirus: l’80% degli italiani non cambia idea sull’acquisto

Solo il 3% ha ripensato all’acquisto dell’auto usata, l’80% degli italiani non cambia idea, ma diminuisce il budget di spesa a causa del Coronavirus

Oltre otto italiani su dieci restano fedeli all’idea di acquistare un’auto usata appena rientra l’emergenza Coronavirus. Lo rivela l’indagine online di una nota piattaforma di annunci auto. L’interesse degli italiani verso l’auto usata sarà prevalentemente per motori diesel o benzina e con un budget leggermente ridotto rispetto alle previsioni pre Covid-19.

AUTO USATE E CORONAVIRUS: CHI HA CAMBIATO IDEA

Tra chi aveva intenzione di acquistare un’auto di seconda mano prima dell’inizio dell’emergenza, infatti, solo il 3% del campione afferma di aver cambiato idea. Il timore maggiore è di avere un calo del proprio reddito o di perdere il lavoro. La maggior parte degli italiani (82%), invece, sta valutando di procedere già in questa fase on-line o a distanza (11%). Il 71% invece ha “solo” rimandato l’acquisto ai prossimi mesi, non appena la situazione si stabilizzerà. Un dato tendenzialmente positivo che potrebbe colmare il calo sensibile del -59,1% dei passaggi di proprietà di auto usate, che vi abbiamo anticipato.

QUALI MOTORIZZAZIONI PER LE AUTO USATE DOPO IL CORONAVIRUS

Anche sul fronte dell’alimentazione dell’auto usata non ci sono sostanziali cambiamenti nelle intenzioni di acquisto tra pre e post lockdown. Oltre otto utenti su dieci (84%), infatti, confermano la loro prima scelta, ma c’è un 10% che ha cambiato idea e acquisterà un’auto ibrida o elettrica al posto di alimentazioni più tradizionali. Quali motorizzazioni stanno valutando gli utenti? Nell’usato al primo posto continua l’interesse per il diesel, indicato dal 45% degli intervistati, seguito dalle auto a benzina indicate dal 39%. Le ibride ed elettriche rappresentano solo il 7% del totale mentre le GPL o Metano il 9%.

AUTO USATE E CORONAVIRUS: LE PREVISIONI SUL BUDGET DI ACQUISTO

I principali effetti del lockdown si vedranno probabilmente sul budget per l’acquisto dell’auto usata. Per il 56% non subirà particolari modifiche, il 42% indica una disponibilità inferiore rispetto a quanto previsto prima dell’emergenza Coronavirus, seppur non di molto. Quanto spenderanno gli italiani? Il 28% fino a 10 mila euro per l’acquisto di un’auto usata, il 20% da 11 mila a 15 mila euro, il 18% da 16 mila a 20 mila euro e il 34% oltre 21 mila euro.