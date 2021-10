Auto usate a settembre 2021: passaggi di proprietà -12%

Le auto usate benzina e diesel occupano la quota maggiore del mercato, ma sono in calo anche i passaggi tra professionisti

Le auto usate vendute a settembre 2021, continuano a rallentare la loro corsa sebbene siano in rapporto alle auto nuove sempre in netto vantaggio. Secondo il bollettino ACI-Trend dell’Automobile Club d’Italia, sono state vendute 240 auto usate per ogni 100 nuove immatricolazioni di auto a settembre 2021. Rispetto a settembre 2020, diminuiscono le auto a benzina e diesel nelle immatricolazioni, passaggi di proprietà e minivolture dei professionisti. Ecco una sintesi dei dati.

VENDITE AUTO USATE TRA PRIVATI E PROFESSIONISTI

I passaggi di proprietà delle auto usate al netto delle minivolture (cioè i trasferimenti temporanei a nome del concessionario) a settembre hanno registrato una diminuzione dell’11,9% rispetto a settembre 2020. La crescita è comunque avvenuta (+4,6%) rispetto a settembre 2019. Diminuiscono anche le minivolture, che a settembre 2021 perdono il 23,6% rispetto al 2020. Le auto usate a settembre 2021 sono per il terzo mese consecutivo oltre il doppio di quelle iscritte per la prima volta al PRA e 187 nei primi nove mesi dell’anno.

PASSAGGI AUTO USATE ELETTRIFICATE A SETTEMBRE 2021

Le auto ad alimentazione tradizionale (diesel e benzina) sono numericamente di più, anche se la quota di auto ibride a benzina usate continua a crescere. I passaggi di proprietà delle auto elettrificate crescono in modo veloce, anche se rappresentano ancora una piccola parte dei volumi:

– Auto elettriche usate: +275% di crescita e 0.1% in quota rispetto a settembre 2020;

– Auto Ibride a benzina: +138% di crescita e il 2.6% in quota rispetto a settembre 2020;

– Auto ibride a gasolio: +75% di crescita e 0.3% in quota rispetto a settembre 2020;

RADIAZIONI DI AUTO USATE A SETTEMBRE 2021

Le radiazioni di auto usate a settembre 2021 diminuiscono del 21,7% rispetto a settembre 2020. Tuttavia sono in lieve aumento (+1,1%) rispetto allo stesso mese del 2019. Per ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 117 a settembre e 95 nei primi nove mesi 2021. In aumento invece sono le radiazioni nel settore delle due ruote con una variazione mensile positiva del 2,6%. Nel periodo gennaio-settembre 2021 il bollettino evidenzia rispetto allo stesso periodo del 2020 incrementi delle radiazioni del +28,7% per le autovetture, del +32,5% per i motocicli e del +28,8% per tutti i veicoli.