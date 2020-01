Auto usate a benzina e diesel: vendite e bilancio 2019

Nel 2019 sono state vendute 159 auto usate ogni 100 auto nuove: i numeri del bilancio 2019 sui passaggi di proprietà delle auto usate benzina e diesel e quelle più radiate

Le auto usate nel 2019 hanno rappresentato l’antitesi del mercato auto nuove a benzina e diesel. Gli italiani nel 2019 hanno acquistato oltre la metà di auto usate a gasolio (+3% sul 2018) e meno auto a benzina (-1,5% sul 2018). Il bilancio delle vendite e radiazioni di auto usate nel 2019 è anche il frutto dei blocchi ai diesel Euro 3 e 4 che hanno spinto la sostituzione di auto meno inquinanti. Ecco quante e quali auto usate sono state più vendute nel 2019 con un focus per Classe antinquinamento e regione.

PASSAGGI DI PROPRIETA’ AUTO USATE BENZINA E DIESEL

I passaggi di proprietà delle auto usate a dicembre 2019 hanno registrato un incremento mensile dell’1,2%. Se nel 2019 la crescita del mercato delle auto usate si è limitata a + 0,5%, bisogna guardare ai passaggi di proprietà per alimentazione per cifre più significative. A dicembre 2019 ogni 100 auto nuove ne sono state vendute 162 di seconda mano (159 nel corso dell’intero anno). Secondo i dati elaborati da ACI sulle rilevazioni del PRA, la quota di auto diesel usate nel 2019 ha superato il 51% (-21,9% le diesel nuove). Effetto opposto invece per le auto a benzina: -1,5% i passaggi di proprietà delle auto usate a benzina; +26,1% le immatricolazioni delle auto nuove a benzina nel 2019.

RADIAZIONI DI AUTO USATE NEL 2019

A dicembre 2019 sono aumentate anche le radiazioni di auto usate del +2,3%, effetto non solo degli eco bonus su auto ibride ed elettriche ma anche dei blocchi alla circolazione. Come si può notare infatti la quota più importante di auto rottamate riguarda i veicoli Euro 2 (23,1%), Euro 3 (28,5%) ed Euro 4 (29%). In totale nel 2019 sono state radiate 1.541.411 auto, rispetto a 3.102.893 passaggi di proprietà e quasi 2 milioni di immatricolazioni.

AUTO USATE PER REGIONE NEL 2019

Tra le regioni dove si registra il maggior numero di passaggi di proprietà di auto usate ci sono la Valle d’Aosta (+18,2%), Basilicata (+12,5%), Sicilia (+9,8%) e Abruzzo (+9,3%). Le radiazioni di auto invece sono aumentate in Trentino (44%), Friuli (13,7%), Emilia Romagna (12,5%), Toscana (14,8%), Marche (15,2%), Lazio (13,3%).