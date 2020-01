Le 10 auto più vendute in Italia a dicembre 2019

Nel 2019 il mercato auto chiude in pareggio (+0,3%) con auto ibride ed elettriche in continua crescita, ecco quali sono le 10 auto più vendute in Italia nel 2019

Tra le auto più vendute in Italia nel 2019, quelle diesel diminuiscono sempre di più in favore di quelle a benzina e ad alimentazione alternativa. Le immatricolazioni auto 2019 sono lontane dai 2 milioni di unità, ma in crescita dello 0,3% rispetto al 2018. Un bilancio annuale tutto sommato positivo con oltre 140 mila auto vendute a dicembre 2019 (1,916 milioni nel 2019). Ecco quali auto si fanno strada tra le preferenze degli italiani e quali sono le 10 auto più vendute a dicembre 2019 in Italia.

AUTO PIU’ VENDUTE IN ITALIA, IL BILANCIO DELLE RICARICABILI

Il mese di dicembre 2019 supera la media degli ultimi 4 anni per numero di immatricolazioni auto – secondo i dati dell’ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica). “L’anno appena concluso si era aperto all’insegna della preoccupazione per il Bonus-Malus entrato in vigore il 1° marzo, che ha condizionato i primi mesi del 2019” spiega Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA. Inizialmente infatti le auto a batterie e Plug-in hanno preso il largo solo ad aprile con poco più di 1700 immatricolazioni. “La crescita delle vendite di auto ricaricabili nel 2019 (+68% a gennaio-novembre) è stata tuttavia inferiore a quella registrata nel 2018, senza ecobonus, con volumi raddoppiati rispetto al 2017” ha dichiarato Scudieri.

LE AUTO PIU’ VENDUTE PER ALIMENTAZIONE

Il 2019 è l’anno in cui il diesel ha perso la sua posizione di preferenza nelle vendite auto, passando da oltre il 50% al 40%. Nell’arco del 2019 le auto più vendute in Italia sono a benzina (44,3%), seguite da quelle diesel (40%), Gpl (7,1%), Ibride elettriche (6%), Metano (2%) ed elettriche (0,6%). Delle auto vendute in Italia nel 2019, solo circa 1 su 4 è stata acquistata da autonoleggi, mentre il 57% dai privati e il 19% da società. Nel 2019 le concessionarie hanno contribuito con le auto-immatricolazioni delle km 0 per il 14%. Una quota che a dicembre 2019 cresce dell’81% rispetto a quanto accadeva nel 2018. Clicca sull’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

LE 10 AUTO PIU’ VENDUTE IN ITALIA A DICEMBRE 2019

Tra le auto vendute in Italia, secondo i dati ANFIA, le marche nazionali sono mediamente in calo a dicembre (-2%) e durante tutto l’anno (-9%) come i Brand Volkswagen, maggiore Costruttore europeo per vendite. Del Gruppo FCA solo Fiat (+2,9%), Alfa Romeo (4,84%) e Maserati (+9,8%) chiudono dicembre 2019 con segno positivo. Tra le 10 auto più vendute in Italia a dicembre 2019, la Fiat Panda si conferma stabilmente in testa, seguita da un sorprendente balzo della smart fortwo in seconda posizione a il rimescolamento delle posizioni che riportiamo di seguito.

1.FIAT PANDA 10.221

2.SMART FORTWO 6.002

3.LANCIA YPSILON 3.922

4.DACIA DUSTER 3.854

5.RENAULT CAPTUR 3.770

6.JEEP COMPASS 2.844

7.FIAT 500X 2.746

8.JEEP RENEGADE 2.701

9.RENAULT CLIO 2.556

10.DACIA SANDERO 2.552