Auto usata: come comprarla al miglior prezzo

Sempre più privati scelgono di comprare l’auto usata da soli, noi vi sveliamo qualche trucco per comprarla al miglior prezzo

La vendita di auto usate in Italia ha mostrato uno dei migliori trend di ripresa rispetto alle auto nuove dopo il lockdown. L’effetto ecobonus ha dato un impulso importante alle immatricolazioni, ma i dati sui passaggi di proprietà mostrano che sempre più acquirenti decidono l’usato. E lo fanno anche muovendosi in autonomia per comprarla al miglior prezzo. Ecco alcuni consigli per districarsi nella compra vendita auto usate.

COMPRARE UN’AUTO USATA AL MIGLIOR PREZZO

Oggi comprare un’auto usata rappresenta sicuramente il miglior investimento, se non si accede all’ecobonus. Chi decide di comprare un’auto nuova ecologica con gli incentivi sa di dover scegliere un modello con un tetto massimo fino a 110 g/km di CO2. Ci sono mille ragioni per cui si finisce per comprare un’auto usata anziché nuova. La prima ragione per cui conviene di più comprare un’auto usata è sicuramente il budget. Per comprarla al miglior prezzo bisogna rimboccarsi le maniche e fare qualche piccola indagine di vendite auto. La regola cardine per fare un ottimo acquisto è conoscere quanto vale realmente l’auto usata. Per fare questo il modo più veloce ma indicativo è leggere i listini. Ma non basta.

DOVE COMPRARE UN’AUTO USATA

Spesso un particolare autoveicolo usato ha poco appeal in certe zone d’Italia. Si può verificare digitando su un qualsiasi motore di ricerca, ad esempio, “auto usate Roma” che i prezzi saranno tendenzialmente diversi rispetto alla ricerca “auto usate Milano”. Questo vi permetterà di fare un’altra valutazione, riguardante i costi di trasferta per visionare e provare da vicino l’auto prima dell’acquisto. Se poi il venditore che si propone per la vendita offre anche la garanzia soddisfatti o rimborsati con consegna a domicilio si potrà allargare ulteriormente la ricerca. Ma occhio al limite di km entro i quali potrebbe essere prevista la consegna gratuita ed eventualmente le condizioni per il reso dell’auto. Il disbrigo delle pratiche verrà sicuramente dopo aver scelto l’auto usata in base al prezzo, ma richiede altrettanta attenzione.

SCELTA DELL’AUTO USATA DA COMPRARE

Quando invece si compra un’auto usata basando la ricerca per marca e modello, si corre maggiormente il rischio di cadere nel tranello del prezzo più basso. I continui restyling dei modelli permettono ai Costruttori di aggiornare auto che sentono il peso degli anni e stare al passo con la concorrenza. Spesso si tratta di aggiornamenti ai fari e ai paraurti molto evidenti. Altre volte invece auto usate simili cambiano radicalmente sottopelle. E’ il caso di motori con nuova omologazione (più efficienti e meno esposti ai blocchi al traffico; verificate sul libretto di circolazione) o con aggiornamenti ai sistemi d’infotainment e alla dotazione. Ecco perché comprare un’auto usata al miglior prezzo non sempre vuol dire comprarla al prezzo più basso. Ma questo è solo uno dei tanti consigli che potrete approfondire nella guida all’acquisto dell’auto usata.