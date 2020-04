Auto rubate in Italia: oltre 95 mila nel 2019

I furti auto in Italia sono in lieve calo nel 2019: le auto rubate in Italia e ritrovate sono circa 1 su 3, il resto (circa il 60%) finisce sul mercato nero

Le auto rubate in Italia sono 95.403 nel 2019, secondo il rapporto di una nota azienda che produce sistemi di tracciamento GPS. La media dei furti auto è di poco inferiore a 8 mila al mese, ma più che il numero delle auto rubate, l’allarme riguarda la quota dei veicoli ritrovati che tornano a casa. Tra tutte le regioni, la media peggiore delle auto rubate nel 2019 si registra al centro-sud.

AUTO RUBATE IN ITALIA NEL 2019

La ricerca sulle auto rubate nel 2019 in Italia, condotta da Viasat, secondo le ultime stime della Polizia di Stato rivela che 95.403 veicoli sono stati sottratti al proprietario. Un numero in calo, secondo le statistiche rispetto alle oltre 105 mila auto rubate nel 2018, ma i ritrovamenti restano percentuali molto basse. “I dati che confermano un trend virtuoso, sono pur sempre quasi 8 mila furti auto al mese, 265 al giorno, 11 ogni ora”. Le statistiche sulle auto rubate si basano il più delle volte sul numero di denunce raccolte dalle forze dell’ordine, pertanto spesso indicative di un fenomeno dilagante.

AUTO RUBATE IN ITALIA PER REGIONE

Non cambia invece la classifica delle Regioni più a rischio per le auto rubate nel 2019. La Campania si conferma ancora una volta al primo posto con 23.554 furti di autoveicoli; segue il Lazio (17.021) e la Puglia (16.389). Via via tutte le altre a partire dalla Sicilia (13.178) e la Lombardia (10.013). Nella tabella qui sotto il numero di auto rubate in ogni regione.

AUTO RUBATE IN ITALIA: 1 SU 3 VIENE RITROVATA

Sul fronte ritrovamenti di auto rubate in Italia, al contrario, le notizie non sono buone. Ne vengono ritrovate 34.198 (il 36% del totale). Del restante 64% se ne perdono le tracce. “I numeri confermano che, quando un’auto viene rubata, è molto difficile ritrovarla”. Le autovetture in assoluto più “ricercate” continuano ad essere quelle di medio-piccola cilindrata generalmente per farne un uso temporaneo: per commettere reati (rapine o furti) o per la vendita dei pezzi di ricambio. Le auto più pregiate, quelle di alta gamma, spariscono “su commissione”, o per essere rivendute all’estero: Serbia, Albania, Slovenia ed Estremo oriente i mercati più gettonati.