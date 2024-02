Auto più rubate in Italia: nel 2023 oltre la metà sono Suv

Il business, se così possiamo chiamarlo, dei furti d’auto registra uno sconfortante +5% nel 2023 rispetto all’anno prima e i Suv sono sempre i veicoli più ambiti dai topi d’auto con oltre il 50% del totale delle sottrazioni. Tuttavia in testa all’assai poco gratificante classifica delle auto più rubate in Italia resiste la Fiat Panda, come del resto era lecito attendersi trattandosi della vettura largamente più diffusa nel nostro Paese.

AUTO PIÙ RUBATE IN ITALIA NEL 2023: LA CLASSIFICA

Secondo l’analisi ‘Stolen Vehicle Recovery 2024’ dell’Osservatorio di LoJack il boom dei furti delle Sport Utility Vehicle è in realtà piuttosto recente, essendo i Suv passati dal 33% al 53% della quota delle auto rubate in soli quattro anni. Evidentemente questi mezzi hanno una maggiore facilità di rivendita nel mercato parallelo, sia sul territorio nazionale che in altri Paesi, specie dell’est Europa. I modelli più rubati sono tuttavia altri e la top five vede classificarsi, nell’ordine, la Fiat Panda, la Fiat 500, la Citroen C3, la Lancia Ypsilon e la Smart ForTwo. Per i Suv il primato è detenuto dal Toyota RAV4, seguito da Toyota C-HR, Fiat 500X, Jeep Renegade e Peugeot 3008.

FURTI D’AUTO IN AUMENTO MA CIRCOSCRITTI QUASI SOLAMENTE IN QUATTRO REGIONI

La piaga dei furti d’auto in Italia non è però diffusa a macchia di leopardo perché 9 episodi su 10 si sono verificati in appena quattro regioni, dove la situazione è in tutta evidenza fuori controllo: Campania (quasi 1 furto su 3 è avvenuto qui), Lazio (24%), Puglia (20%) e Lombardia (14%). Una polarizzazione del fenomeno che negli anni è diventata sempre più evidente e che in questi territori lascia poco tranquilli soprattutto i proprietari delle vetture più attenzionate dai ladri, con un conseguente rincaro dei costi assicurativi. In questo ambito continua a consolidarsi il trend dei furti messi a segno grazie al supporto di strumenti hi-tech, soprattutto attraverso la clonazione della chiave che consente di portare via il veicolo in pochi secondi senza lasciare alcun segno di effrazione.

AUTO PIÙ RUBATE: PREVISIONI FOSCHE PER IL 2024

Nel 2024 potrebbe registrarsi un ulteriore aumento dei furti d’auto per effetto del problema generalizzato dei ritardi nelle consegne della componentistica per le auto e dei pezzi di ricambio, dovuti alle difficoltà di trasporto nell’area del Mar Rosso. La carenza di componenti e ricambi sul mercato potrebbe infatti favorire una nuova recrudescenza del fenomeno nelle città italiane, che potrebbero riguardare anche solo singoli pezzi delle macchine. Situazione peraltro già in parte osservatao nel 2022, a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina e della conseguente crisi nell’industria automobilistica.