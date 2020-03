Auto per cani: i migliori modelli 2020 per trasportare animali

Le auto per cani devono avere le caratteristiche giuste per farli viaggiare in sicurezza: ecco i modelli 2020 e i consigli sulla scelta dell’auto migliore per trasportare cani

Sei alla ricerca di un’auto per cani che sia comoda e sicura? Intanto devi sapere che in Italia non c’è un obbligo specifico per viaggiare con un cane in auto, l’importante è che non interferisca con lo spazio e la visuale di guida. Scegliere un’auto adatta ai cani però diventa importante quando il tempo trascorso in viaggio è maggiore della passeggiata fuoriporta o della vacanza. Vediamo quali sono i modelli di auto 2020 migliori per trasportare animali domestici e i consigli dell’ADAC sulla scelta dell’auto adatta a un cane.

VIAGGIARE CON UN CANE IN AUTO O PIU’ DI UNO

Scegliere un’auto per cani significa adeguare le preferenze del modello alle esigenze e alla sicurezza di viaggio dei nostri amici a quattro zampe. Quindi, a chi si chiede: un cane può viaggiare sul sedile posteriore? No, perché potrebbe impedire le manovre del conducente se lasciato libero. Ma non può viaggiare neppure in braccio al passeggero o senza alcun sistema di ritenuta. E qui diventa rilevante per chi viaggia spesso con un cane avere un’auto adatta. Soprattutto se si viaggia con più di un cane, è obbligatorio disporre di un vano separato dall’abitacolo (con una rete divisoria) oppure di un trasportino da bloccare con le cinture di sicurezza, se per un cane di taglia piccola. Se invece viaggiate con un cane di grossa taglia, lo spazio nel baule posteriore diventa fondamentale (almeno 450 litri), ma non solo quello. Vediamo come scegliere l’auto per cani tra i modelli 2020.

LE AUTO PER CANI PIU’ COMODE CON LA SALITA BASSA

Tra i modelli di auto per cani più pratici ci sono sicuramente gli MPV (Multi Purpose Vehicle), cioè quelli veicoli con un’altezza del tetto generosa, bassa soglia di carico e un baule di forma regolare. Tra i vantaggi maggiori degli MPV per trasportare un cane c’è sicuramente la semplicità costruttiva e la resistenza dei materiali, essendo concepiti apposta per le consegne o trasportare merci. I modelli migliori per trasportare animali del 2020 tra gli MPV, second l’ADAC sono:

– Fiat Doblò

– Citroën Berlingo

– Opel Combo

– Peugeot Rifter

– Dacia Dokker

– Ford Tourneo Connect

– Volkswagen Caddy.

AUTO PER CANI MIGLIORI TRA STATION WAGON, SUV E MONOVOLUME

Ci viaggia spesso con una famiglia numerosa e un cane al seguito, oggi ha maggiori possibilità di scelta rispetto al passato. Un’auto per cani che sia adatta anche alla famiglia e al tempo libero può essere tranquillamente una station wagon, un SUV o un Monovolume. Negli ultimi anni i 3 segmenti si sono miscelati ed è ricorrente trovare modelli crossover più che univocamente distinti da segmenti. Questo significa considerare l’altezza del bagagliaio tra i modelli con un tetto non troppo spiovente. Inoltre se i cani non viaggiano in un trasportino chiuso, la resistenza dei materiali di rivestimento dei sedili posteriori e del baule va valutata con attenzione. Ecco di seguito le auto per cani migliori suddivise tra wagon, SUV e Crossover.

Le Station Wagon 2020 per trasportare cani:

– Mercedes Classe E Station Wagon

– Skoda Super Wagon

– VW Passat Variant

– Dacia Logan MCV

– Škoda Fabia Wagon.

Le SUV 2020 per trasportare cani:

– Land Rover Discovery

– Seat Tarraco

– Škoda Kodiaq

– Volkswagen Tiguan Allspace.

Monovolume 2020 per trasportare cani:

– Renault Espace

– Seat Alhambra

– Volkswagen Sharan.