Auto per anziani: come scegliere quella più comoda e sicura

Quali caratteristiche deve avere un’auto adatta agli anziani? Ecco la guida alla scelta dei modelli di auto per anziani con i consigli più utili alla scelta

Guidare un’auto da anziani è un’affermazione che non ha nulla a che vedere con comprare un’auto adatta agli anziani. Con l’avanzare degli anni infatti subentrano condizioni fisiche che a volte rendono scomode o “dolorose” le manovre più frequenti alla guida. Ecco perché in questo articolo vogliamo dedicare la giusta attenzione anche alle auto per anziani. Come devono essere e quali caratteristiche e dotazioni bisogna cercare nella scelta dell’auto nuova o usata dopo una certa età?

COME SCEGLIERE UN’AUTO ADATTA AGLI ANZIANI

Con l’aiuto degli esperti dell’Automobile Club Tedesco oggi parliamo delle caratteristiche che dovrebbe avere un’auto per anziani. Innanzitutto è bene chiarire che le prestazioni non sono vietate, salvo essere sicuri di poter sfruttare fino in fondo e in sicurezza l’auto che intendete acquistare. Un aspetto che non tutte le persone tengono bene in considerazione è nelle caratteristiche dimensionali. E’ la regola principale quando per ovvie e varie ragioni si è costretti a testare l’auto (vedi ad esempio per trasportare il passeggino nel bagagliaio o il montaggio di uno o più seggiolini). Ecco perché nella scelta di un’auto adatta a un anziano bisogna salire, misurare e scegliere l’auto con le caratteristiche e la dotazione giusta. Vediamo cosa consiglia l’ADAC e quali sono le migliori auto 2020 per anziani.

QUALI SONO LE AUTO ADATTE AGLI ANZIANI

Nella scelta tra i modelli di auto per anziani, oltre agli aspetti emozionali (colore, marca, motore, ecc.) giocano un ruolo chiave la tipologia di auto e le sue dimensioni. Praticità, comfort e sicurezza sono aspetti che si rischia di scoprire solo dopo aver comprato l’auto se non ci si ferma a fare valutazioni e prove (anche più di una) con calma. Ma non spaventatevi poiché ci sono svariati modelli tra i quali individuare queste peculiarità:

– Lunghezza: massimo 4,50 metri;

– Altezza tetto: almeno 1,50 metri;

– Altezza seduta dal suolo: almeno 47 centimetri;

– Posti a sedere: da quattro a cinque;

– Altezza dal suolo della soglia di carico bagagliaio: massimo 77 centimetri.

Quante e quali auto sono più adatte per anziani? Ecco i modelli 2020 suddivisi per fascia di prezzo.

Fino a 20 mila euro:

– Hyundai Kona;

– Nissan Juke;

– Opel Crossland X;

– Seat Arona;

– VW T-Cross.

Da 20 mila a 25 mila euro:

– Citroen C5 Aircross;

– Hyundai Tucson;

– Mitsubishi Eclipse Cross;

– Nissan Quashqai;

– Renault Kadjar;

– Seat Ateca;

– Skoda Karoq;

– VW T-Roc;

Da 25 mila a 30 mila euro:

– Audi Q2;

– BMW Serie 2 Active Tourer;

– Mercedes Classe B;

– MINI Countryman;

– Peugeot 3008;

– Toyota C-HR;

– VW Tiguan.

Da 30 mila a 35 mila euro:

– Audi Q3;

– BMW X1;

– KIA e-Soul.

Da 35 mila a 40 mila euro:

– BMW i3;

– Jaguar E-Pace;

– Mercedes GLA.

AUTO PER ANZIANI: LE DOMANDE DA FARE E LE VALUTAZIONI

Non basta solo scegliere un’auto per anziani e spesso optional a pagamento sottovalutati tornano utili anche in età più giovane. In molti casi si tratta di dotazioni già presenti in base all’allestimento, in altri invece bisogna pagare per avere utili sistemi di assistenza alla guida. Quando due auto hanno caratteristiche dimensionali molto simili però queste valutazioni sotto possono aiutare nella scelta. Ecco le domande da farti o da fare al rivenditore:

– Sono disponibili o di serie, i sensori di parcheggio e una telecamera per la retromarcia?

– Spazio ai nipotini: quanti seggiolini si possono montare contemporaneamente?

– Quanto è facile raggiungere la cintura di sicurezza senza avere dolori al collo o alla schiena?

– Il portaoggetti è refrigerato? Può esserti utile per tenere medicine a portata di mano durante un viaggio

– Cambio automatico: è l’occasione di farci un pensiero per ridurre l’affaticamento alla guida

– Connettività e infotainment: quanto è facile e immediato l’utilizzo?