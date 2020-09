Trasporto passeggino in auto: come fare e i modelli più comodi 2020

Quali auto sono più adatte al trasporto del passeggino richiudibile nel bagagliaio e quali misure deve avere un’auto adatta ai bambini

Trasportare il passeggino in auto è una delle cose più noiose di cui bisogna tenere conto nella scelta dell’auto nuova. In genere ci si divide tra comprare un passeggino adatto all’auto o scegliere tra i modelli auto più comodi per mettere il passeggino nel bagagliaio. Ecco come regolarsi e i consigli per risolvere l’enigma.

PASSEGGINO E BAGAGLIAIO: LE PROVE PRATICHE

Scegliere il passeggino adatto all’auto è la soluzione migliore quando la famiglia sta per allargarsi, mentre cambiare auto per un’altra adatta a trasportare il passeggino può essere più dispendioso. Ecco perché oltre alle prove pratiche sempre valide nella scelta dell’auto adatta a bambini, ci sono anche altre regole per non sbagliare. L’Automobile Club Tedesco (ADAC) ha individuato i modelli di auto più comodi del 2020 per caricare il passeggino nel bagagliaio e una serie di consigli utili. La norma vuole che un passeggino richiudibile sia pratico anche nei viaggi e che provare a caricare il passeggino nell’auto da comprare siano il modo migliore per non sbagliare.

LE MISURE DI UN’AUTO PER TRASPORTARE IL PASSEGGINO NEL BAGAGLIAIO

Ma non si potrà certo avere la certezza che cambiando passeggino o modello di auto fili tutto liscio. Come fare? L’ADAC ha individuato per ogni tipo di veicoli, i modelli del 2020 più confortevoli per trasportare anche i passeggini più grandi. Ma non solo, se l’auto che vi interessa non è tra quelle qui sotto, ecco come regolarvi per scegliere l’auto più adatta al passeggino nel bagagliaio. Le misure da considerare sono:

– Larghezza interna nel bagagliaio (all’interno dei passaruota): almeno 95 centimetri;

– Altezza dell’apertura del bagagliaio: almeno 62 centimetri;

– Volume del bagagliaio fino al tetto: almeno 600 litri;

– Altezza della soglia per caricare e prendere il seggiolino senza sforzi: al massimo 70 centimetri.

I TIPI DI AUTO PIU’ COMODI PER IL PASSEGGINO NEL BAGAGLIAIO

Sulla base di queste misure ci sono tipologie di auto che si prestano a trasportare il passeggino nel bagagliaio dell’auto con maggiore praticità, senza rubare troppo spazi ad altri bagagli. Se la ricerca dell’auto adatta ai bambini è ancora lontana dall’individuare un modello ben preciso, si può iniziare considerando i segmenti di veicoli più pratici:

– I minivan e multispazio non sono particolarmente accattivanti se si utilizzano come unica auto di famiglia, ma l’ADAC li colloca al primo posto per flessibilità d’utilizzo. Non a caso si parla di MPV (Multi-purpose Vehicle);

– Le Station Wagon sono una tipologia di auto molto meno apprezzate rispetto a crossover e SUV. Ma si confermano le auto più confortevoli per trasportare un passeggino senza ricorrere a un “furgone”;

– I SUV e le Crossover sono in vetta alle vendite ma non sempre sono la scelta adatta per le famiglie con passeggino al seguito. La maggior parte dei modelli infatti ha una soglia di carico troppo alta e una capacità del bagagliaio inferiore a una station wagon comparabile. Inoltre, anche la praticità del bagagliaio (tetto spiovente, foto sopra) che costringe a compromessi inaspettati quando si sceglie un’auto. Clicca sull’immagine sotto per vedere a tutta larghezza i modelli 2020 più adatti al passeggino in auto.